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29.04.2021 22:55
Рубрика: Общество

Майские сюрпризы

Последний месяц весны будет капризным
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 94(8445)
Рассчитывать на серьезное потепление в майские праздники не приходится. Особенно жителям Центральной России. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, погода на Первомай будет "нервной", переменчивой, с большим количеством осадков.
В столичном регионе резкого потепления в начале мая ждать не стоит. И зонтики лучше далеко не убирать. Фото: Александр Щербак / ТАСС В столичном регионе резкого потепления в начале мая ждать не стоит. И зонтики лучше далеко не убирать. Фото: Александр Щербак / ТАСС
В столичном регионе резкого потепления в начале мая ждать не стоит. И зонтики лучше далеко не убирать. Фото: Александр Щербак / ТАСС

В столичном регионе последний день апреля выдастся очень дождливым. И хоть температура будет в районе плюс 13-15 градусов, но особого тепла москвичи не почувствуют из-за дождя и сильного ветра.

Фото: iStock
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"1 мая будет облачно, ночью дождь, но довольно тепло - плюс 5-7 градусов. Днем от 8 до 13 тепла. 2 мая осадки прекратятся, но при лунной погоде температура по Московской области составит от нуля до минус 5 градусов. Днем в воскресенье - 10-12 градусов тепла, без дождей. А дальше к центру России подойдет средиземноморский циклон с низким давлением. И 3 мая начнутся очередные интенсивные дожди. 3 и 4 мая может выпасть 10-15 мм осадков. Это довольно много. 4 мая произойдет очередное понижение температуры - днем будет только около 10 градусов тепла. В нерабочие дни резкого потепления мы не ожидаем", - рассказал Вильфанд. Но и резкого обвала в холод тоже не должно быть. Хотя, как напоминает синоптик, в мае в Москве нередко выпадает снег. Так, снегопадами запомнился май 2017 года. Тогда даже образовался временный снежный покров.

Потепление в столичный регион может прийти во второй декаде мая. В целом, как обещают в Гидрометцентре, май на большей части России должен быть теплым. В средней полосе России температура будет выше климатической нормы примерно на градус. Это означает, что по ночам будет плюс 10, а днем - плюс 20 и выше. При похолоданиях по ночам температура может понижаться до плюс 2-7 градусов, а днем - до плюс 11-16 градусов.

"Практически вся карта страны окрашена в розовый цвет. В голубых цветах только северо-западные регионы - Тверская, Брянская, Смоленская, Новгородская области. Там будет около нормы, но это не значит, что месяц окажется холодным для этих территорий", - пояснил синоптик. Тепло будет к востоку от Поволжья - от Волги до Лены.

Купальный сезон на черноморских курортах начнется в этом году не раньше второй половины июня

Начнет интенсивно прогреваться воздух в Краснодарском крае и в Крыму. Днем будет выше 20. Но вода нагревается значительно медленнее. Поэтому купальный сезон на черноморских курортах начнется не раньше второй половины июня, пояснил Роман Вильфанд.

В этот период вода прогреется до комфортных 22 градусов тепла. По словам Вильфанда, именно такая температура воды оценивается специалистами как оптимальная для открытия купального сезона. "В такой воде уже можно комфортно купаться, даже с детьми", - отметил синоптик.

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