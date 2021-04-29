Появились первые кадры из нового хоррора от создателя "Района №9"

Продолжает потихоньку рассеиваться густой туман секретности, долгое время укрывавший от посторонних глаз новый проект создателя "Района №9" Нила Бломкампа, который он тихой сапой снял в прошлом году. Речь о мистическом хорроре "Демонический" (Demonic), взятом под крыло видной профильной конторой IFC Midnight.
Накануне Нил Бломкамп у себя в Twitter опубликовал короткое, но атмосферное видео со съёмочной площадки, которое лишний раз убедительно доказывает: с помощью 8-миллиметровой плёнки и соответствующего звукового сопровождения можно всё что угодно сделать жутким.
Excited to show some super 8mm behind scenes of our secret horror film! .......Demonic. #IFCMidnight #demonicmovie pic.twitter.com/FpwcSDzQoM— Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) April 28, 2021
А затем издание EW опубликовало два первых кадра из фильма. Мало что проясняющие. На одном - привязанный к стене истерзанный мужик, на втором - выглядящая вполне довольной тётенька, которая лежит на кушетке с какими-то датчиками на голове.
First look at Neill Blomkamp's horror film Demonic (out Aug. 20).— Film Updates (@TheFilmUpdates) April 28, 2021
In the film, a young woman unleashes terrifying demons when supernatural forces at the root of a decades old rift between mother and daughter are revealed.
(https://t.co/dYyzDWH1fi) pic.twitter.com/K5NED7POTf
Согласно синопсису, Demonic расскажет о непростых взаимоотношениях матери и дочери, долгое время проведших в разлуке. А также о демонических, само собой, силах. По словам самого Нила Бломкампа, приводимым Dread Central, нас ждёт "что-то среднее между научной фантастикой и хоррором".
В ролях: Карли Поуп ("Хороший доктор"), Натали Болтт ("Ривердэйл", "Леденящие душу приключения Сабрины"), Крис Мартин ("Проект "Синяя книга"), Майкл Роджерс ("Сирена").
Мировая премьера - 20 августа. В российских кинотеатрах - с 7 октября.