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Появились первые кадры из нового хоррора от создателя "Района №9"

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    29.04.2021, 16:13
Текст:   Алексей Литовченко

Продолжает потихоньку рассеиваться густой туман секретности, долгое время укрывавший от посторонних глаз новый проект создателя "Района №9" Нила Бломкампа, который он тихой сапой снял в прошлом году. Речь о мистическом хорроре "Демонический" (Demonic), взятом под крыло видной профильной конторой IFC Midnight.

Накануне Нил Бломкамп у себя в Twitter опубликовал короткое, но атмосферное видео со съёмочной площадки, которое лишний раз убедительно доказывает: с помощью 8-миллиметровой плёнки и соответствующего звукового сопровождения можно всё что угодно сделать жутким.

А затем издание EW опубликовало два первых кадра из фильма. Мало что проясняющие. На одном - привязанный к стене истерзанный мужик, на втором - выглядящая вполне довольной тётенька, которая лежит на кушетке с какими-то датчиками на голове.

Согласно синопсису, Demonic расскажет о непростых взаимоотношениях матери и дочери, долгое время проведших в разлуке. А также о демонических, само собой, силах. По словам самого Нила Бломкампа, приводимым Dread Central, нас ждёт "что-то среднее между научной фантастикой и хоррором".

В ролях: Карли Поуп ("Хороший доктор"), Натали Болтт ("Ривердэйл", "Леденящие душу приключения Сабрины"), Крис Мартин ("Проект "Синяя книга"), Майкл Роджерс ("Сирена").

Мировая премьера - 20 августа. В российских кинотеатрах - с 7 октября.

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