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У хоррора режиссера "Района №9" Бломкампа появилась дата премьеры

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    01.04.2021, 13:14
Текст:   Олег Усков

Фильм ужасов номинанта премии "Оскар" Нила Бломкампа ("Район №9", "Робот по имени Чаппи") Demonic, его первая за шесть лет полнометражка, выйдет 20 августа. Об этом сообщает Bloody Disgusting со ссылкой на пресс-релиз компании IFC.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Согласно синопсису ленты, картина расскажет про некие беспощадные и сверхъестественные силы, послужившие многолетнему отчуждению матери и дочери. При этом вторая в процессе выпускает на свободу "ужасающих демонов".

В ролях: Крис Мартин ("Погребенный заживо", "Дневники вампира"), Карла Поуп ("Лесбийский комитет", "Элизиум: Рай не на Земле"), Майкл Роджерс ("Сверхъестественное", "Звездные врата", "Звездный крейсер "Галактика"). Бломкамп - постановщик и сценарист.

В настоящее время картина находится на стадии постпродакшн.

Напомним, ранее Нил объявил о начале трудов над сиквелом "Района №9", своего наиболее прославленного фильма.

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