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29.04.2021 13:21
Рубрика: Происшествия

Полиция раскрыла крупный международный наркосиндикат

Полиция раскрыла крупный международный наркосиндикат
Текст: Михаил Фалалеев
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о завершении расследования деятельности крупной международной преступной группировки, занимавшейся производством и продажей наркотиков. Один из ее лидеров уже осужден на 8 лет и отбывает срок в колонии строгого режима. Еще один лидер и 15 активных членов банды ждут начала процесса - следствие уже передало их дела в суд.
Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Группировка была создана в начале 2016 года и действовала до апреля 2019 года. Его лидеры контролировали работу всех структурных подразделений: финансово-аналитического отдела, службы безопасности, отделов, занимавшихся информационно-программным обеспечением, перевозкой, хранением, оптовым сбытом и доставкой наркотиков конечным потребителям.

В Подмосковье пытались сбыть два килограмма наркотиков

Ирина Волк рассказала, что международное преступное сообщество производило и сбывало наркотики в 43 регионах России и в одном из государств ближнего зарубежья. Преступники организовали канал поставок особо крупных партий из стран СНГ, Европы и Африки. Производили синтетические наркотики и в двух подпольных лабораториях на территории Московской области. Сбывали через интернет-магазины.

Международные, межрегиональные и региональные курьеры доставляли крупные партии на склады в различные регионы России. Они использовали поддельные документы, в том числе удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Передвигались на автомобилях со специально оборудованными тайниками.

Синдикат был хорошо технически оснащен и законспирирован. Сбыт и распределение наркотиков между участниками происходили бесконтактным способом через тайники-закладки и региональные склады. Координировалась работа через даркнет и различные мессенджеры. Они даже разработали интернет-приложение, позволяющее распределять заказы и соблюдать меры конспирации.

Всего на территории республик Татарстан, Марий Эл, Чувашии, Москвы, Московской и Нижегородской областей изъято более 1 тонны наркотиков.

Предварительное следствие провело более 170 судебных экспертиз, в том числе химические, компьютерные, почерковедческие, дактилоскопические и биологические. Была проведена и судебная автороведческая экспертиза, позволившая подтвердить руководящую роль организатора международного преступного сообщества и предъявить ему обвинение.

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