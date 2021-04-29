Получать "черную" и "серую" зарплату готовы лишь 36% россиян

Получать деньги в конвертах готовы лишь 36% россиян. В разгар пандемии таких было 46%, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob. Компания провела опрос, чтобы выяснить отношение работников к нелегальным трудовым доходам.

"На вопрос, согласятся ли они на работу с заработком по "черной" или "серой" схеме, утвердительно ответили 36% россиян. 35% не согласятся на подобные условия найма. 29% затруднились с ответом, - сообщили в SuperJob. - Больше всего согласных на "черную" зарплату было в посткризисный 2009 год (60%)".

Сейчас на зарплату в конвертах готовы согласиться 40% мужчин и лишь 33% женщин. При наличии выбора соискатели отдают предпочтение компаниям, соблюдающим Трудовой кодекс, ведь "белая" зарплата - это отчисления в пенсионный фонд, оплата больничных, отпускных и компенсации при увольнении в полном объеме, добавили авторы исследования.

Комментируя результаты опроса, они отмечают, что на "черные" и "серые" схемы в первую очередь соглашаются люди, которым такой способ получения дохода позволяет уклониться от выплат алиментов или по исполнительным листам, а также те, кто оказался в сложной ситуации и готов взяться за любую работу, лишь бы получить деньги на жизнь.