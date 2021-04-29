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29.04.2021 18:55
Рубрика: Экономика

Внутренне готовы

Детей готовят к путешествиям по стране минимум дважды в год
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(8445)
Правительство всерьез взялось за развитие внутреннего туризма. Новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" представил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

На реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей и еще 72 млрд - из средств регионов, сообщил вице-премьер. Также правительство рассчитывает на внебюджетные инвестиции.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как россияне готовятся к самостоятельным путешествиям на автомобилях

Это позволит нарастить внутренний туристический поток к 2030 году с 65 млн до 140 млн поездок в год, а количество рабочих мест в отрасли - до 4,7 млн. Экспорт туруслуг принесет стране 22,5 млрд долларов (сейчас в два раза меньше).

Поддержка детского и семейного туризма - в числе ключевых задач нового нацпроекта. Уже в этом году 357 тысяч детей поедут на отдых по путевкам за полцены, в скором будущем каждый ребенок сможет минимум два раза в год путешествовать по своей стране. "Главная наша цель - обеспечить возможность качественного и доступного отдыха в России для всех граждан, прежде всего для семей с детьми", - заявил Чернышенко. Новый нацпроект направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны. В него войдут три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг" и "Совершенствование управления в сфере туризма".

Поддержка туризма подтолкнет развитие еще около 50 смежных отраслей, отметил Чернышенко. Нацпроект позволит изменить облик городов, заповедников, природных территорий. Важно, чтобы "путешествия по стране стали частью образа жизни современного россиянина, потому что в конечном итоге мы говорим о новом качестве жизни человека", добавил он.

Сделать отрасль туризма прозрачнее поможет государственная информационная система электронных путевок. Она может стать обязательной для применения туроператорами в первом квартале 2022 года, сообщил Чернышенко.

Ростуризм в этом году запустит программу субсидирования чартеров по 12 направлениям

В рамках нового нацпроекта на поддержку спроса на поездки внутри страны в низкий сезон в 2022-2024 гг. будет ежегодно выделяться по 5 млрд рублей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. "С использованием программы кешбэка можно снижать нагрузку на переполненных направлениях, выравнивая спрос", - пояснила Догузова. Программа туристического кешбэка, запущенная в прошлом году, пользуется популярностью. Ею воспользовались уже более миллиона туристов. Помочь туристам с выбором поможет онлайн-портал, посвященный путешествиям внутри страны, который запустят в этом году. Там будет представлена информация о 40 тысячах туристических объектов по всей стране. В течение ближайших трех лет Ростуризм рассчитывает сделать все госуслуги в туризме цифровыми.

Фото: Sekai Alien/wikimedia.org
Названы лучшие места для путешествий по России

Другая мера поддержки спроса - субсидирование чартерной авиаперевозки. В этом году Ростуризм запустит программу субсидирования чартеров по 12 направлениям.

В нацпроекте впервые заложено создание туристических мастер-планов целых территорий, а не отдельных кластеров, пояснила Догузова. "Мы смотрим на страну с точки зрения туризма как на единое целое. Туристу не важно, где начинаются и где заканчиваются границы субъектов. Поэтому наш подход предусматривает экстерриториальность и межрегиональность", - заметила она. По ее словам, в этом году Ростуризм начинает разрабатывать три мастер-плана макротерриторий - это Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и Золотое кольцо. Туристический мастер-план подготовят для всей России. Уже выделено 12 макротерриторий, которые станут туристическим каркасом страны.

Участвовать в создании туристической инфраструктуры будет корпорация "Туризм.РФ". За 10 лет она планирует привлечь в туротрасль 1,7 трлн рублей частных инвестиций. Будет построено 582 объекта, в том числе 298 гостиниц и санаториев, рассказал генеральный директор корпорации Сергей Суханов. Корпорация также примет участие в реализации 284 комплексных туристических проектов.

Экономика Туризм Развитие туризма в России Национальные проекты 2019-2024

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