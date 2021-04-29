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29.04.2021 11:03
Рубрика: В мире

Премьер Саксонии заявил о желании ФРГ поскорее запустить Северный поток-2

Текст: Диана Ковалева

Германии необходимы надежные поставки газа из РФ, и поэтому немецкие власти выступают за скорейшее начало работы газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил премьер германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в ходе выступления на открытии 13-й Российско-Германской сырьевой конференции. Трансляцию мероприятия, проходившего онлайн, вел сайт Российско-Германского сырьевого форума.

Фото: РИА Новости
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"Мы, Германия, конечно, нуждаемся в надежных поставках газа из России. 40 процентов потребностей спроса газа в Европейском союзе (приходится - прим. "РГ") на Россию. Поэтому мы хотели бы как можно скорее ввести в эксплуатацию новый "Северный поток-2", - сказал Кречмер.

Он также добавил, что Россия сегодня имеет высокий потенциал в сфере "возобновляемой энергетики и водорода".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что работы по строительству "Северного потока-2" завершатся до конца 2021 года. До этого об аналогичных сроках говорил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. По данным на конец марта, готовность газопровода составляет 95 процентов, всего осталось проложить около 120 километров труб.

В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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