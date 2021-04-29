Президент США раскрыл конгрессу амбициозную повестку

Президент США Джозеф Байден, следуя американской политической традиции, выступает с обращением перед обеими палатами Конгресса. Речь демократа перед Сенатом и Палатой представителей, в которой Байден отчитывается об итогах первых 100 дней президентства, а также детализирует повестку своей администрации на обозримую перспективу, проходит в полупустом зале оцепленного солдатами нацгвардии Капитолия.

Недостатка в оценках, прогнозах и ожиданиях от первой речи перед законодателями первого в истории США 78-летнего президента в американских СМИ не наблюдалось.

Прежде всего комментаторы обращали внимание на подчеркнутую приверженность Белого дома жестким короновирусным ограничениям, которые резко сократили число присутствующих на этом мероприятии. Если обычно на выступление главы государства перед Конгрессом приглашаются порядка 1600 человек, включая всех сенаторов, конгрессменов и гостей, то в связи с пандемией на этот раз в зал пустят всего около 200.

Примечательно, что в первый раз в истории страны в двух креслах как раз за спиной президента сидят две женщины. Это вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелози, занимающие вторую и третью по значимости должности в американской иерархии.

Вопросам обеспечения физической безопасности первых лиц, с учетом произошедшего в начале года штурма Капитолийского холма противниками демократов и сохраняющейся угрозы с их стороны, отдан не меньший приоритет. Как сообщает радио NPR, на этой неделе в Вашингтоне развернулась настоящая спецоперация в связи с обеспечением "безопасности особого национального события" - такое определение присвоено выступлению президента США. В частности, создан оперативный штаб, в котором Секретная служба, полиция Капитолия и другие госведомства координируют свои действия по борьбе с "внутренними террористами".

От самого выступления Джо Байдена ждали не только рассказа об успехах его администрации в борьбе с COVID-19 (эксперты позитивно оценивают проделанную им за последние 100 дней на этом направлении работу, включая ускорение темпов вакцинации населения), но и детализации ранее анонсированного им масштабного "Плана для американских семей". Инициатива предполагает инвестиции 1,8 триллиона долларов в течение ближайших 10 лет в развитие национальной системы образования, социальной защиты и создание миллионов новых рабочих мест (напомним, что ранее президент США уже пообещал вложить 2,3 триллиона долларов в обновление инфраструктуры страны и выделил 1,9 триллиона на борьбу с последствиями пандемии).

Байден предложил щедрые социальные инициативы за счет повышения налогов для богачей

По данным издания The Hill, резко взятый нынешним хозяином Белого дома левый крен - Байден пообещал бесплатные детские сады, двухлетнее бесплатное обучение в колледжах, увеличение минимальной почасовой оплаты труда (для федеральных служащих сразу с 10 до 15 долларов в час), оплачиваемые отпуск по уходу за ребенком (до 4 тысяч долларов в месяц) - пришелся по вкусу так называемому либерально-прогрессивному крылу демпартии. Таких инициатив в области расширения соцгарантий, несмотря на заигрывания с этой темой, ранее не смогли предложить его предшественники-демократы Барак Обама и Билл Клинтон.

Однако, если речь идет не о популизме, то кто заплатит за "того парня" в глубоко капиталистической стране? По логике Джо Байдена это сделают наиболее успешные и состоятельные американцы. Тех, кто заколачивает больше 1 миллиона долларов в год, 46-й президент планировал "порадовать" в ходе выступления в конгрессе предстоящим поднятием подоходного налога - с нынешних 37 до 39,6 процентов. В повестке Байдена также вопрос об увеличении налога с инвестиций, налога на прирост капитала, корпоративного налога и урезании различных вычетов, введенных в 2017 году экс-президентом Дональдом Трампом. Вырученные таким образом средства и будут направлены на финансирование образования и детских учреждений, а также поддержку американских семей.

Впрочем, такая постановка вопроса - "собрать и поделить" - категорически не устраивает Республиканскую партию. И не факт, что с учетом расколотого пополам Сената (50 на 50) нынешнему Белому дому вообще удастся воплотить столь амбициозную повестку в жизнь. "Предложение спровоцирует, вероятно, многомесячные горячие дебаты в конгрессе, в которых законодатели-республиканцы раскритикуют стоимость и высмеют планы Байдена как "список желаний" демократов", отмечает издание Politico.