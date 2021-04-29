В клинике факультетской хирургии имени Бурденко Московского медуниверситета имени Сеченова проведена уникальная операция: одномоментно во время одной операции удалена раковая опухоль пищевода и установлен протез митрального клапана. Провел ее наш постоянный автор и эксперт, руководитель этой клиники профессор Роман Комаров, не однажды замеченный в успешном проведении необычных операций.

Роман Николаевич, как решились на подобное вмешательство?

Роман Комаров: Решился потому, что понял: иначе 57-летний житель Мордовии обречен. После осмотра и консилиума с коллегами стало очевидным: у пациента не только огромная раковая опухоль пищевода, и поэтому он не может есть, но еще и тяжелейший митральный порок сердца. Да, отработаны технологии проведения операций по удалению опухоли пищевода, по установке митрального протеза. И обычно решают, когда, в какие сроки, с каким интервалом проводить одну, а потом вторую операцию. И та, и другая очень тяжелая. Практика показывает, что от одной до второй, независимо от того, какая первая, какая вторая, пациент редко доживает. Мы провели консилиум, обсудили все нюансы и решили: обе операции провести одномоментно.

Сомнений в благоприятном исходе не было?

Роман Комаров: Сомнения всегда есть. Но это не значит, что нет уверенности в возможности спасения. Подробно рассказал пациенту о предстоящем вмешательстве. Сказал о возможных рисках, осложнениях. Такой разговор необходим. Важно, чтобы пациент нам доверял, был, если угодно, нашим партнером. Получив его добро, стали готовить его к операции. И в январе 2021-го прооперировали. Зная ваше правило не сообщать срочно о необычных операциях, а ждать отдаленного результата, мы вам ничего не сообщили. Теперь можно рассказать. Время показало: наши надежды оправдались. Вчера пациент приезжал в клинику, чтобы, можно сказать, похвастаться - все у него нормально: кушать может, сердце бьется ровно.

В чем самая большая сложность этой операции?

Роман Комаров: Сложность в том, что поврежден клапан сердца, и он требует замены. А опухоль пищевода за этим клапаном. Потому пришлось открыть грудную клетку справа, чтобы появилась возможность оперировать и клапан, и пищевод. Нам это удалось.

А другим не удается? В чем ваш секрет?

Роман Комаров: Секрет на поверхности - клиника должна обладать опытом разноплановой хирургии. У нас такой опыт есть. Можно ли его тиражировать? Очень бы хотелось! Что для этого нужно? Прежде всего кадры и их желание максимально помочь людям. И не бояться необычных случаев. Рядом со мной в операционной были хирурги Сергей Осминин, Станислав Чернявский, Николай Курасов, анестезиологи Андрей Яворовский, Павел Богдасаров, София Казакова, медсестра Полина Ковалева.

В научной, медицинской литературе поделитесь опытом подобных операций?

Роман Комаров: Обязательно! По той явной причине, что количество пациентов, одновременно страдающих раковой опухолью и патологией сердца и сосудов, растет. Независимо от ковида. И помощь таким пациентам из-за ковида откладывать ни в коем случае нельзя. Раз мы можем помочь, то нужно, чтобы технология такой помощи была тиражирована.

Помощь таким пациентам откладывать ни в коем случае нельзя

Вам повезло: Сеченовский медуниверситет постоянно внедряет в практику все самое-самое в службе спасения...

Роман Комаров: Повезло прежде всего пациентам.

Тем временем

Астраханские врачи обнаружили у 62-летнего пациента, поступившего на лечение из Чечни, аномалию Арнольда-Киари. Это редкое генетическое заболевание, при котором ствол мозга и мозжечок опускаются в шею. В мире встречается от трех до восьми таких случаев на сто тысяч человек. Но болезнь дает о себе знать уже в детстве головными болями, потерей сознания и нарушениями речи. Отсутствие лечения приводит к инвалидности и смерти.

У астраханских нейрохирургов большой опыт лечения пороков развития мозга. Людей с аномалией Арнольда-Киари они оперировали десять раз. Но этот был из ряда вон.

- Возрастной пациент о своей болезни даже не подозревал: 40 лет проработал трактористом. И только в этом году у него появились боли в шее, головокружения и слабость в левой руке, шатание при ходьбе, - рассказал нейрохирург больницы Руслан Хаиров.

Магнитно-резонансная томография подтвердила диагноз. Пациенту срочно сделали операцию, которая длилась 2,5 часа. Ее провели с помощью нового хирургического микроскопа, который поступил в больницу по нацпроекту "Здравоохранение". Высокотехнологичный аппарат в пятьдесят раз увеличивает изображение операционного поля, позволяя работать с высокой точностью и осуществлять вмешательство более деликатно. Все прошло успешно, пациента направили на реабилитацию.

Подготовила Наталья Коротченко, Астрахань