Уходят запахи и звуки. Строки из великолепного романса как нельзя лучше передают жестокость ковида. Жестокость, направленную на каждого из нас. Избавиться от нее непросто. Об этом наш разговор с доктором медицинских наук, профессором отоларингологом Михаилом Лейзерманом.

Михаил Григорьевич! Вы пришли ко мне без маски. Вам ковид не страшен?

Михаил Лейзерман: Я и вся моя семья сделали прививки. Никаких колебаний по поводу вакцинации у меня просто не могло быть. И не только потому, что ковид явно опасен для людей всех возрастов. Но и в силу моей специальности. Я каждый день тесно общаюсь с пациентами, страдающими заболеваниями носа, глотки, ушей. Каждый пациент дышит на меня. И нет никаких гарантий, что он не заражен. Потому на работе я всегда в маске. Другого варианта нет и быть не может. Потому и защита, а вакцинация это, конечно, защита, совершенно необходима. Кстати, прививку перенесли без проблем.

Ковид оставляет отвратительные последствия. Ученые, практикующие специалисты разных стран публикуют данные послековидных наблюдений. Ничто не проходит бесследно? Очевидно, именно так. Очевидно, что те, кто перенес заболевание в тяжелой или легкой форме, лечился дома или в стационаре, независимо от возраста, нуждаются в реабилитации. А вас, отоларинголога, спрошу: почему так часто люди, перенесшие ковид, теряют обоняние и слух?

Михаил Лейзерман: Окончательного ответа ни я, ни мои коллеги пока дать не можем. А предположения имеются. Дело в том, что вирус ковида поражает нервные окончания. Особенно этому поражению подвержены так называемые ворота инфекции, то есть нос и глотка. И опосредованно - уши.

Нос - средоточие не только насморка, но и нервов...

Михаил Лейзерман: Зря шутите. Еще каких нервов! Они высоко чувствительные. Потому именно в носу берет начало длинный путь, благодаря которому мы ощущаем запахи. И если эти нежные, так называемые обонятельные нервы поражаются вирусом, то пациент перестает ощущать обычные для него запахи: пищи, одеколона, воздуха жилища и так далее. Причем отсутствие запаха сохраняется долго - от нескольких дней до года.

И что ж делать? У вас уже есть рецепт? Или пока наука и практика тут бессильны? И человеку остается уповать на волю божью?

Михаил Лейзерман: Не очень порадую. Мы вынуждены обходиться лишь симптоматическим лечением. Это назначение препаратов, содержащих микродозы гормонов, противовоспалительных лекарств, для того чтобы снять отек и воспаление нервных окончаний. Должен вас еще огорчить: есть случаи, когда медицина тут бессильна, и потеря обоняния становится постоянной. Но хочу, чтобы пациент понимал: при настойчивом и грамотном лечении обоняние обычно возвращается через две-четыре недели.

С носом не остались! Почти разобрались. А как быть с ушами? Слух ковид не отнимает у cвоих жертв? Многие пациенты жалуются на снижение слуха, шум в ушах.

Михаил Лейзерман: И опять же все дело в нервных окончаниях, которые есть в наших ушах, и которые очень чувствительны к внешним воздействиям и даже незначительным воспалениям.

Слух вернуть проще, чем обоняние?

Михаил Лейзерман: Я бы этого не сказал. Тут важна одна такая деталь. Пациент порой легкомысленно относится к тому же шуму в ушах. И совершенно напрасно! Это опасный сигнал, о котором пациент обязательно должен рассказать своему лечащему врачу.

Вы наивно полагаете, что каждый лечащий врач знает, что с этим ушным симптомом делать. Мы обычно ратуем за необходимость онконастороженности службы здоровья. Но мало заботимся о необходимости настороженности к проблемам слуха, обоняния.

Михаил Лейзерман: Я в профессии почти полвека. Причем в практической отоларингологии. И, к сожалению, согласен с вами. Такой повсеместной настороженности нет. А должна быть! Потому как человек, плохо слышащий, не чувствующий запахов, ощущает себя ущербным. И это особенно обидно, потому что современная отоларингология может таким людям помочь. Конкретно как? Есть современная лекарственная терапия, очень эффективная. Просто надо знать, в каких дозах и когда ее назначать.

Для этого вы в своей 29-й московской больнице имени Баумана постоянно проводите семинары и мастер-классы для врачей. Знаю, что желающих пройти такой курс обучения все больше. И в нем участвует все больше начинающих врачей общей практики, конечно, отоларингологов, особенно из провинции.

Михаил Лейзерман: Мы с ковидом, вероятно, надолго. Поступают сообщения о новых разновидностях вируса. Грубо говоря, маски снимать рано. А на прививки стоит поторопиться. Тем более что мы вступаем в летний сезон. Помните, Пушкин признавался: "Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи". Все это сохранилось с тех времен. Но Пушкин не знал о ковиде и сезонной аллергии, которая повышает шансы того же ковида.

Аллергия - это прежде всего затрудненное дыхание, жуткий насморк, лающий кашель. И теперь вот еще и проблемы с отдыхом. Куда податься? Где набраться сил? Как избежать той же аллергии?

Михаил Лейзерман: Может, удивлю, но просто обязан сказать: тем, кто знает за собой грех аллергии, лучше отдыхать в тех же краях, где живет человек. Особенно это относится к людям преклонного возраста, детям. Мне порой просто не по себе, когда вижу заботливых пап и мам, которые везут ребенка хотя бы на три-четыре дня в далекие от проживания края. Вынужден напомнить: детский организм не обладает высокой иммунной защитой. Кроме того, ему сложнее адаптироваться в новых природных условиях. И нередко после такого "отдыха" мамы и папы ведут ребенка к врачу.

Тем, кто страдает от аллергии, лучше отдыхать в родных краях. Мне становится не по себе, когда вижу родителей, которые везут ребенка на три дня в экзотические края

Мы беседуем в разгар весны. А весна, как всегда, капризная: то температура за двадцать плюс, а на другой день - ноль градусов. И дождь. Ругаем синоптиков: не ту погоду предсказывают...

Михаил Лейзерман: Мы не ругаем. По той простой причине, что привыкли к капризам погоды, и нам просто некогда ее ругать. Именно весной и осенью у нас больше всего пациентов. Чаще всего они страдают гайморитом, отитом, ОРВИ, ангинами... Эти беды из года в год. Независимо от ковида. Беды осложняются тем, что, когда начинается та же ангина или тот же насморк, пациент всерьез не воспринимает сбой в здоровье. А в наше время, когда "под рукой" интернет, а в нем тысячи "компетентных" рекомендаций, советов, а в аптеках в изобилии рекламируемых препаратов...

Вы поняли: я о всеобщей приверженности самолечению. Опять же сошлюсь на свой опыт, поверьте, оно чрезвычайно опасно! Та же ангина может привести к тяжелому пороку сердца и даже инвалидности. К тому же особенно популярно принятие антибиотиков, самых дорогих. А они-то подчас самые неэффективные. Пожалейте себя! Обратитесь к врачу.