Психолог рассказала, как сконцентрироваться на подготовке к экзаменам

Каждый готовится к экзаменам по-своему. А есть ли стратегия, которая позволит однозначно рассчитывать на успех? Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Ирина Куприна подсказала несколько простых, но эффективных способов, которые помогут надолго запоминать максимум информации за минимум времени.

Хитрость первая - вникать в суть. Если читать или учить поверхностно, не вникания в суть материала, то через час вы сможете вспомнить только 65% процентов прочитанного, а через пару дней и того меньше, только 20%. Вам это подойдет? Вряд ли. Именно поэтому хорошая стратегия - учить небольшими порциями, стараться читать осмысленно, вникая в текст. И не забывать делать перерывы по 10-15 минут.

Второй метод - "интервальное повторение". В чем его суть? Этот метод поможет запомнить вам информацию любых объёмов. Возьмите за правило повторять материал спустя 20 минут после того, как выучили. Второй раз вернитесь к нему уже через 5-6 часов. И в третий раз повторите его уже на следующий день.

Третье правило. Наверняка многие слышали об "эффекте края". Он заключается в том, что мы с вами лучше запоминаем информацию, которая находится или в начале, или в конце разговора, прочитанного, услышанного материала. Так давайте использовать это с пользой для себя. Когда готовитесь к экзамену, выделяйте в тексте основные значимые момента, сложные части текста, материала и начинайте учить с них. Тогда эта информация останется у вас в памяти надолго и в нужный момент вам поможет.

Четвертый метод - "массированное запоминание". Суть его в том, чтобы изучаемый текст перефразировать своими словами или сделать краткие записи. Обязательно, важные моменты, помечать маркером или другой ручкой. Проранжируйте материал: выстроите его по мере убывания значимости, на первое место поставьте важную, сложную информацию, и начните учить с нее.

Рисуйте! Наша память очень сложный механизм, но она очень любит все простое. Порой достаточно вместо множества слов сделать рисунок, схему, таблицу и результат нас очень удивит. Материал запомнится намного легче, ведь в этот момент включается ассоциативная память. Каждое слово - это образ. Наша память делится на слуховую и зрительную, у кого-то лучше работает одна, у кого-то другая. Если вам лучше запоминать картинки, то рисуйте, чертите. Обклейте стены маленькими записками со своими пометками. И ежедневно, вольно или не вольно, ваш глаз будет цепляться за них, и информация откладываться в памяти. А если у вас лучше развита слуховая память, то запишите нужную информацию на диктофон и прослушивайте ее в любое удобное для вас время.

Но бывает и так, что материал, который нужно выучить, очень сложный, и вы почти отчаялись. Что делать?

Разделите его на части, выпишите, выделите те моменты, которые вы еще плохо знаете, не учили. И перепишите их своим языком. Можно надиктовать себе на диктофон, а потом, обязательно рассказать его своим близким, лучше для этого пригласить младшего брата или сестру. Рассказать нужно так, чтобы ваш брат или сестра поняли, о чем вы говорите, тогда и вы поймете, а, следовательно, и запомните.

Стань наставником! Это лучший совет. Вы, наверное, замечали, что когда стараетесь помочь своему другу или однокласснику, то незаметно для себя и сами все запоминаете. Так найдите себе компанию, возьмите шефство над друзьями! Этим вы поможете и себе, и друзьям.

А еще не забывайте о внутренних резервах организма. Старайтесь не отвлекаться на посторонние дела. Помните, что мозг наиболее эффективно работает только в утреннее время или ближе к ночи. Если вы себя плохо чувствуете, отложите подготовку, вы всё равно нечего не запомните. Поспите. Это повышает эффективность запоминания в 2-3 раза. Можете ходить во время заучивания, ходьба повышает кровообращение, а, следовательно, и обогащает мозг кислородом, что очень нужно нам для лучшего запоминания. И никогда не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Кстати

При самоподготовке к экзаменам важно использоваться проверенные ресурсы. Это открытый банк заданий Федерального института педагогических измерений, вебинары по разбору заданий Единого государственного экзамена по химии, видеоконсультации на сайте Московского образовательного телеканала, а также самодиагностики Московской электронной школы. Кроме того, в этом году Московский центр качества образования совместно с Московским образовательным телеканалом запустили еженедельный проект - "Субботы московского выпускника" для учащихся 9-х и 11-х классов. Ведущие эксперты МЦКО в прямом эфире помогают разбирать решения заданий ЕГЭ и ОГЭ, а также проводят видеоконсультации по различным темам для подготовки к государственной итоговой аттестации. Школьники могут сами выбрать тему ближайшей программы. Для этого необходимо принять участие в голосовании, которое проходит каждую неделю с понедельника по среду.