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29.04.2021 14:27
Рубрика: Власть

Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина

Текст: Кира Латухина
Вокруг проекта газопровода "Северный поток-2" много спекуляций, разные политические силы считают, что электричество берется прямо из розетки, не задумываясь, как оно туда попадает - как генерал у Салтыкова-Щедрина, который в лесу посылал за булочками с дерева. Об этом заявил президент России на встрече с французскими бизнесменами.

"К сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз: это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня", - заявил Владимир Путин. "Да, вокруг него много разговоров, связанных на мой взгляд, прежде всего, с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке", - подчеркнул он.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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"Используются различные политические силы, которые считают, что электричество берется прямо из розетки, а как оно туда попадает - никто не вдается в подробности", - отметил Путин и вспомнил классика - писателя Салтыкова-Щедрина. "У него был персонаж - генерал, который в лесу оказался, и он посылал своего денщика за булочками - полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. Вот, по-моему, некоторые политические силы считают, что так же: электричество берется просто из розетки", - сравнил он.

"Но, надеюсь, мы это преодолеем, преодолеем эти сложности", - заключил президент.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Газопровод "Северный поток-2"

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