Новости

Минюст поддержал предложение о праздновании Дня судебного эксперта 20:06
Песков: Путин не обсуждал с французским бизнесом снятие ограничений 20:00
Найшуллер, Моргенштерн, Дорн и Хаски сделали хоррор-альманах 19:32
Эксперт пояснил, почему новые штаммы COVID-19 распространяются быстрее 19:17
Главы правительств Таджикистана и Киргизии осудили всплеск насилия 19:12
Росстат сообщил о снижении реальных доходов граждан в I квартале 19:00
На дорогах Москвы образовались 9-балльные пробки 18:50
Между Москвой и Петербургом на праздники пустили дополнительные поезда 18:33
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V" 18:26
ИИХФ утвердила музыку Чайковского вместо гимна РФ на чемпионате мира 18:15
Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ 18:09
Почти 400 погибших нашла поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" 18:00
Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана возросло до пяти 17:59
Названа дата онлайн-премьеры фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 17:40
Вирусолог оценил эффективность вакцин против индийского штамма COVID-19 17:39
В "Диктанте Победы" приняли участие более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев 17:26
Песков рассказал, когда доллар утратит свою ведущую роль 17:21
Домашним животным можно будет сделать тест на COVID-19 бесплатно 17:19
В МГУ определились с графиком учебы с 1 по 10 мая 17:08
В Москве может появиться кампус для студентов сразу нескольких вузов 17:05
Захарова прокомментировала призывы Зеленского изменить "нормандский формат" 16:54
80-летнюю Светлану Светличную отпустили из больницы 16:52
На границе Киргизии и Таджикистана обстреливают и захватывают заставы 16:40
Мутко: Субсидирование аренды жилья можно распространить на всю Россию 16:38
МИД РФ: Риски в поездках на зарубежные курорты перестали быть потенциальными 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 19:58
Рубрика: Власть

Золотые визы

Владимир Путин рассказал французским бизнесменам о перспективах работы в России
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(8445)
Россия заинтересована в привлечении иностранного бизнеса к важным проектам, заявил президент на встрече с главами ведущих компаний Франции. Владимир Путин также назвал спекуляции вокруг "Северного потока" проявлениями недобросовестной конкуренции.
Владимир Путин осудил недобросовестную конкуренцию вокруг "Северного потока-2". Фото: РИА Новости Владимир Путин осудил недобросовестную конкуренцию вокруг "Северного потока-2". Фото: РИА Новости
Владимир Путин осудил недобросовестную конкуренцию вокруг "Северного потока-2". Фото: РИА Новости

Беседа с компаниями из ассоциации "Франко-российская торгово-промышленная палата" состоялась в режиме видеоконференции. Путин назвал Францию одним из ключевых экономических партнеров России. Среди стран ЕС у нее, по его словам, "почетное, но не самое достойное" шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику и пятое по товарообороту. "Несмотря на некоторое снижение взаимной торговли по итогам 2020 года (минус 14 процентов по отношению к 2019 году), ее показатели по-прежнему в целом приемлемые - 13 млрд долларов", - оценил президент. Французские капиталовложения в России достигают почти 17 млрд долларов, российские во Франции - 3 млрд. "Могли бы быть и больше, думаю, если бы французские регуляторы, государственные власти так же относились к российскому бизнесу, как в России относятся к французскому", - заметил Путин.

Фото: РИА Новости
Путин на встрече с парламентариями обозначил правила поведения на выборах

В разных отраслях экономики России действует более 500 компаний с французским участием. При их участии реализуются знаковые совместные проекты: строительство заводов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", прокладка "Северного потока-2". "К сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз: это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня", - заявил Путин. Вокруг него много разговоров, связанных прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке, заметил он. "Используются всякие политические силы, которые считают, что электричество берется прямо из розетки, а как оно туда попадает - никто не вдается в подробности", - продолжил Путин и вспомнил классика Салтыкова-Щедрина. "У него был персонаж, генерал, который в лесу оказался, и он посылал своего денщика за булочками - полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. Вот, по-моему, некоторые политические силы считают, что так же и электричество берется просто из розетки", - сравнил он. Путин надеется, что "мы преодолеем и эти сложности".

"Мы ценим, что в условиях сложной экономической конъюнктуры французские компании, работающие в России, не снижают своей активности", - заметил Путин и обещал французским инвесторам всемерную поддержку. Он рассказал, что сделано и делается для помощи бизнесу и стабилизации экономики в условиях непростой ситуации на глобальных рынках, связанной с пандемией. Прежде всего обеспечиваются макроэкономическая стабильность, устойчивость на финансовых рынках. За счет продуманной бюджетной политики увеличены федеральные расходы на поддержку ключевых отраслей. Активизирована работа по снижению фискальной нагрузки на бизнес, а для адресной помощи пострадавшим от пандемии предприятиям запущена новая программа льготного кредитования.

В разных отраслях экономики России действует более 500 компаний с французским участием

Путин обещал и дальше привлекать иностранные компании, локализующие производства, к госзакупкам и реализации национальных проектов развития. Те, кто прислушался к рекомендациям правительства и пошел по пути перевода промышленных мощностей в нашу страну, могут на равных с российскими коллегами условиях участвовать в тендерах, совокупный объем которых исчисляется триллионами рублей, сообщил он. Хорошие возможности для французского бизнеса есть в Особых экономических зонах: работают 38 таких зон с общим объемом заявленных инвестиций 1,1 трлн рублей, четыре французские компании уже стали их резидентами. Упрощаются и процедуры оформления на работу высококвалифицированных иностранных специалистов, они с семьями могут получить бессрочный вид на жительство. В планах - запуск программы "золотых виз", когда вид на жительство будет выдаваться в обмен на инвестиции в реальную экономику.

Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин обсудил с Макроном Украину и отношения с Чехией

Сопредседатель экономического совета "Франко-Российской торгово-промышленной палаты" Геннадий Тимченко отметил ответственное поведение французских компаний, причем не только в пандемию. Несмотря на кризис и геополитическую ситуацию, ряд ранее непредставленных в России компаний открыли здесь свое производство, уже работающие локализовали выпуск дополнительной продукции, возобновили инвестиции и увеличили экспорт того, что производится в РФ. Причем вложения идут в приоритетные отрасли, например, производство семян.

Сопредседатель с французской стороны Патрик Пуянне отметил заинтересованность французского бизнеса в России. "В интересах всех было бы, чтобы Россия, Франция и вся Европа не были разделенными, изолированными. Это вызов сегодняшнего дня", - сказал он, отметив растущее количество разногласий, которые нужно решать дипломатическим путем. "Мы убеждены, что такие встречи создают мостики между Россией и Францией через инвестиции, экономическое сотрудничество", - считает он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент

Главное сегодня

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V"
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"