Россия заинтересована в привлечении иностранного бизнеса к важным проектам, заявил президент на встрече с главами ведущих компаний Франции. Владимир Путин также назвал спекуляции вокруг "Северного потока" проявлениями недобросовестной конкуренции.

Беседа с компаниями из ассоциации "Франко-российская торгово-промышленная палата" состоялась в режиме видеоконференции. Путин назвал Францию одним из ключевых экономических партнеров России. Среди стран ЕС у нее, по его словам, "почетное, но не самое достойное" шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику и пятое по товарообороту. "Несмотря на некоторое снижение взаимной торговли по итогам 2020 года (минус 14 процентов по отношению к 2019 году), ее показатели по-прежнему в целом приемлемые - 13 млрд долларов", - оценил президент. Французские капиталовложения в России достигают почти 17 млрд долларов, российские во Франции - 3 млрд. "Могли бы быть и больше, думаю, если бы французские регуляторы, государственные власти так же относились к российскому бизнесу, как в России относятся к французскому", - заметил Путин.

В разных отраслях экономики России действует более 500 компаний с французским участием. При их участии реализуются знаковые совместные проекты: строительство заводов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", прокладка "Северного потока-2". "К сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз: это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня", - заявил Путин. Вокруг него много разговоров, связанных прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке, заметил он. "Используются всякие политические силы, которые считают, что электричество берется прямо из розетки, а как оно туда попадает - никто не вдается в подробности", - продолжил Путин и вспомнил классика Салтыкова-Щедрина. "У него был персонаж, генерал, который в лесу оказался, и он посылал своего денщика за булочками - полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. Вот, по-моему, некоторые политические силы считают, что так же и электричество берется просто из розетки", - сравнил он. Путин надеется, что "мы преодолеем и эти сложности".

"Мы ценим, что в условиях сложной экономической конъюнктуры французские компании, работающие в России, не снижают своей активности", - заметил Путин и обещал французским инвесторам всемерную поддержку. Он рассказал, что сделано и делается для помощи бизнесу и стабилизации экономики в условиях непростой ситуации на глобальных рынках, связанной с пандемией. Прежде всего обеспечиваются макроэкономическая стабильность, устойчивость на финансовых рынках. За счет продуманной бюджетной политики увеличены федеральные расходы на поддержку ключевых отраслей. Активизирована работа по снижению фискальной нагрузки на бизнес, а для адресной помощи пострадавшим от пандемии предприятиям запущена новая программа льготного кредитования.

В разных отраслях экономики России действует более 500 компаний с французским участием

Путин обещал и дальше привлекать иностранные компании, локализующие производства, к госзакупкам и реализации национальных проектов развития. Те, кто прислушался к рекомендациям правительства и пошел по пути перевода промышленных мощностей в нашу страну, могут на равных с российскими коллегами условиях участвовать в тендерах, совокупный объем которых исчисляется триллионами рублей, сообщил он. Хорошие возможности для французского бизнеса есть в Особых экономических зонах: работают 38 таких зон с общим объемом заявленных инвестиций 1,1 трлн рублей, четыре французские компании уже стали их резидентами. Упрощаются и процедуры оформления на работу высококвалифицированных иностранных специалистов, они с семьями могут получить бессрочный вид на жительство. В планах - запуск программы "золотых виз", когда вид на жительство будет выдаваться в обмен на инвестиции в реальную экономику.

Сопредседатель экономического совета "Франко-Российской торгово-промышленной палаты" Геннадий Тимченко отметил ответственное поведение французских компаний, причем не только в пандемию. Несмотря на кризис и геополитическую ситуацию, ряд ранее непредставленных в России компаний открыли здесь свое производство, уже работающие локализовали выпуск дополнительной продукции, возобновили инвестиции и увеличили экспорт того, что производится в РФ. Причем вложения идут в приоритетные отрасли, например, производство семян.

Сопредседатель с французской стороны Патрик Пуянне отметил заинтересованность французского бизнеса в России. "В интересах всех было бы, чтобы Россия, Франция и вся Европа не были разделенными, изолированными. Это вызов сегодняшнего дня", - сказал он, отметив растущее количество разногласий, которые нужно решать дипломатическим путем. "Мы убеждены, что такие встречи создают мостики между Россией и Францией через инвестиции, экономическое сотрудничество", - считает он.