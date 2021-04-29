Работники каких профессий готовы сменить специальность первыми

Новости

МИД Судана не подтвердил сообщения о приостановке соглашения по базе РФ 00:10
Появилось видео из победной раздевалки "Авангарда" 00:06
Умер человек-мем Хуан Хоя "Хохотун" Борха 28.04.2021
Сотрудники ФБР обыскали дом и офис адвоката Трампа Руди Джулиани 28.04.2021
Несколько человек погибли в результате крушения небольшого самолета во Флориде 28.04.2021
Опубликовано видео победного гола Толчинского в 6-м матче финала Кубка Гагарина 28.04.2021
Трехсторонняя группа не договорилась о "пасхальном перемирии" в Донбассе 28.04.2021
Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина 28.04.2021
Научный фонд поддержал 58 проектов по теологии 28.04.2021
В Центре им.Гамалеи заявили об отсутствии оснований у претензий к "Спутнику V" 28.04.2021
Разработчики вакцины "КовиВак" подали документы на преквалификацию препарата 28.04.2021
В Госдуме прокомментировали резолюцию ЕП об остановке "Северного потока - 2" 28.04.2021
В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки 28.04.2021
Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признали вину 28.04.2021
В Болгарии загорелся склад оружейного завода 28.04.2021
Курганский депутат исключен из "ЕР" за жестокое обращение с животными 28.04.2021
МЧС отправило второй гуманитарный груз в Индию 28.04.2021
Российская шашистка сократила отставание после скандала с флагом 28.04.2021
Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом в финале ЧМ 28.04.2021
Дело избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy направлено в суд 28.04.2021
Строительство 23 больниц передано Единому заказчику 28.04.2021
Российского посла пригласили на встречу в МИД Болгарии 28.04.2021
Скончался астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в полете на Луну 28.04.2021
Погибшего от COVID-19 волонтера из Башкирии наградили посмертно 28.04.2021
На трассе М-1 прошли учения по ликвидации последствий ДТП 28.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
29.04.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Работники каких профессий готовы сменить специальность первыми

Текст: Алексей Дуэль
Оставить прежнюю профессию, пройти переобучение и начать карьеру с нуля готовы 68% работников по всему миру, выяснили исследователи BCG. В России доля таких специалистов ниже - 56%. Такие выводы сделаны после опроса 209 тысяч человек из 190 стран мира, в том числе 17 тысяч россиян.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Пандемия и растущие темпы внедрения прорывных технологий заставляют людей задуматься о том, что будет с их работой, - прокомментировал исследование старший партнер BCG Райнер Штрак. - Семь из десяти респондентов заявили, что готовы пройти переобучение, которое позволит им полностью изменить свою карьеру. Такой уровень гибкости может создать благоприятные условия для работодателей и государств, которые беспокоятся о подготовке своих трудовых ресурсов к вызовам будущего".

Фото: iStock
Названы самые востребованные вакансии в российских городах

Больше других к освоению новых профессий готовы работники сферы услуг, специалисты по работе с клиентами или продажам, констатируют исследователи. Значительно меньшую заинтересованность в переквалификации показали медики, ученые и социальные работники. В России к этому списку прибавились еще и маркетологи, а также специалисты по коммуникациям.

При смене профессии люди готовы потратить на переквалификацию и время, и деньги, отмечает представитель BCG в России и СНГ Владислав Бутенко. По его словам, 41% респондентов из нашей страны видят свое будущее в медицине, науке или искусстве и готовы приложить необходимые усилия, чтобы преуспеть на новом поприще.

"Больше всего с экономической точки зрения в мире пострадали молодые и самые малообразованные сотрудники, - отмечают авторы исследования. - А в России - люди в возрасте от 51 до 60 лет". При этом доля специалистов, проходящих курсы повышения квалификации в режиме онлайн, в России оказалась выше, чем в среднем по миру - 59% против 48%.

Экономика Работа Общество Соцсфера Социология Рынок труда

Главное сегодня

Путин сообщил Моди о решении отправить гумпомощь в Индию
Минобрнауки: Российские вузы вправе перейти на удаленку с 4 по 7 мая
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT: Пусть попробуют
Песков назвал досадным происшествием инцидент с флагом на ЧМ по шашкам
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая