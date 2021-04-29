Работники каких профессий готовы сменить специальность первыми

Оставить прежнюю профессию, пройти переобучение и начать карьеру с нуля готовы 68% работников по всему миру, выяснили исследователи BCG. В России доля таких специалистов ниже - 56%. Такие выводы сделаны после опроса 209 тысяч человек из 190 стран мира, в том числе 17 тысяч россиян.

"Пандемия и растущие темпы внедрения прорывных технологий заставляют людей задуматься о том, что будет с их работой, - прокомментировал исследование старший партнер BCG Райнер Штрак. - Семь из десяти респондентов заявили, что готовы пройти переобучение, которое позволит им полностью изменить свою карьеру. Такой уровень гибкости может создать благоприятные условия для работодателей и государств, которые беспокоятся о подготовке своих трудовых ресурсов к вызовам будущего".

Больше других к освоению новых профессий готовы работники сферы услуг, специалисты по работе с клиентами или продажам, констатируют исследователи. Значительно меньшую заинтересованность в переквалификации показали медики, ученые и социальные работники. В России к этому списку прибавились еще и маркетологи, а также специалисты по коммуникациям.

При смене профессии люди готовы потратить на переквалификацию и время, и деньги, отмечает представитель BCG в России и СНГ Владислав Бутенко. По его словам, 41% респондентов из нашей страны видят свое будущее в медицине, науке или искусстве и готовы приложить необходимые усилия, чтобы преуспеть на новом поприще.

"Больше всего с экономической точки зрения в мире пострадали молодые и самые малообразованные сотрудники, - отмечают авторы исследования. - А в России - люди в возрасте от 51 до 60 лет". При этом доля специалистов, проходящих курсы повышения квалификации в режиме онлайн, в России оказалась выше, чем в среднем по миру - 59% против 48%.