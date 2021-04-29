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29.04.2021 18:51
Рубрика: Общество

За один прием

Распределены бюджетные места в вузы на 2022/23 учебный год
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(8445)
Минобрнауки завершило распределение контрольных цифр приема в вузы на 2022/23 учебный год. Университетам выделено более 588 тысяч бюджетных мест. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Более 73 процентов мест будет направлено в регионы. Вузы получат все данные до 1 мая.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

- Президент поручил обеспечить широкий бесплатный доступ к высшему образованию. В следующем году 588 044 студента смогут получить высшее образование бесплатно, - сказал Валерий Фальков.

Фото: istock
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Уточним, речь о тех, кто сегодня учится в 10 классе и будет поступать в вузы через год. В этом же году поступить на обучение за счет федерального бюджета смогут более 576 тысяч ребят. Рост мест очевиден.

В 2022 году наибольшее число бюджетных мест пойдет на инженерные и технические специальности (в том числе, и информационные технологии). Также в "авангарде" - педагогика, медицина и сельское хозяйство. Министр озвучил цифры: будущим инженерам выделено более 251 тысячи, на педагогическое направление распределено более 75 тысяч мест, для будущих медиков - более 53 тысяч.

С приоритетными направлениями все ясно, но эксперты говорят и о спросе на химиков, биологов, математиков.

- Увеличение приема коснется не только узких специальностей, но и классических базовых направлений, которыми всегда славились наши университеты, - заверил министр. - Например, весь спектр прикладных специальностей - от информационной безопасности до управления автоматизированными системами базируется на хорошем знании математики и физики.

За последние три года количество бюджетных мест по математике увеличилось более чем на 15 процентов. По химии рост почти на 12 процентов.

Увеличение бюджетных мест в целом по стране не значит, что они вырастут в каждом регионе, отметил Фальков. Здесь многое зависит от особенностей рынка труда, от приема в прошлые годы и от заявок самих вузов.

Максимум бюджетных мест получат вузы крупных научно-образовательных регионов

Кстати, с прошлого года минобрнауки распределяет места по новой методике. Сначала ведомство рассчитывает общие контрольные цифры приема по укрупненным группам специальностей и направлений, учитывая потребности регионов. Следующий шаг - свои предложения вносят так называемые "центры ответственности": отраслевые министерства, госкорпорации "Роскосмос", "Росатом" и сами вузы. После того как регионы определяют свои объемы, все сводится вместе и получается максимально объективная картина.

- Наибольшее количество мест, за исключением наших столиц, будет направлено в крупные научно-образовательные регионы - Республика Татарстан, Свердловская, Ростовская, Новосибирская области, Республика Башкортостан, Томская область и Красноярский край, - перечислил Валерий Фальков. - Это лидеры по абсолютному количеству бюджетных мест. В Свердловской области, например, их 20 тысяч, в Томской области почти 12,5 тысячи.

В министерстве отмечают и лидеров по динамике увеличения мест.

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- В числе рекордсменов по сравнению с 2021 годом, например, Карачаево-Черкесская Республика: здесь вузы получат на 30 процентов больше мест, - уточнил глава минобрнауки. - Также динамику показывают Мурманская область - рост на 29 процентов, Псковская область - на 19 процентов и ряд других регионов.

Кто получит больше мест в первую очередь?

- Если в регионе расположено несколько вузов, в которых готовят педагогов, например, то наибольшее число мест отдадим туда, где высокое качество подготовки, - отметил Валерий Фальков.

Он также рассказал и о предпочтениях абитуриентов. Они, по данным минобрнауки, в последние годы стабильны и совпадают с приоритетами в распределении мест: спросом пользуются инженерные, педагогические, медицинские направления.

- Но есть более и менее любимые специализации, - прокомментировал министр. - Например, в медвузах абитуриенты чаще выбирают стоматологический профиль, чем, например, обучение на врача "скорой помощи" или врача общей практики.

Кстати

Валерий Фальков подписал приказ о работе вузов и научных организаций в период нерабочих дней в мае. Вузам и НИИ разрешается в период 4-7 мая продолжать учебный процесс, но в удаленном режиме.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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