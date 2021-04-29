300 историй опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы"

В онлайн-проекте "Красная книга Москвы" опубликовано более 300 историй. Об этом сообщает телеграмм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Как отметили в пресс-службе комплекса, проект департамента природопользования и охраны окружающей среды существует уже почти год. Ежедневно на странице moscowredbook в Instagram рассказывают о редких представителях флоры и фауны, обитающих в Москве.

Благодаря проекту пользователи узнали, как защищается жаба зеленая, какую скорость может достигать птица сапсан, как выглядит червонец огненный, чем питается лесная мышовка, какая рыба жила еще в ледниковый период, где в Москве обитают перепел и зуек малый.

Самыми интересными, по мнению горожан, стали рассказы о листостебельном мхе атрихуме желтоножковом, дневной бабочке зефире березовом, многолетнем растении синеголовнике плосколистном, небольшой птице желтой трясогузке и крупном грибе подосиновике белом. Напомним, что онлайн-проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года.