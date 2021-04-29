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29.04.2021 18:53

Депутаты Калужской Гордумы приняли отчет начальника УМВД о работе

Начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов представил отчет об итогах оперативно-служебной деятельности управления за 2020 год в Калужской Городской Думе. Он отметил, что в прошлом году полицейские приняли 6025 сообщений о преступлениях, 3515 - об административных правонарушениях.
Депутаты Калужской Гордумы приняли отчет начальника УМВД о работе Фото: Городская дума города Калуги Депутаты Калужской Гордумы приняли отчет начальника УМВД о работе Фото: Городская дума города Калуги
Депутаты Калужской Гордумы приняли отчет начальника УМВД о работе Фото: Городская дума города Калуги

При этом возросло количество преступлений, совершенных с использованием банковских карт, мобильной связи и сети интернет. Ущерб составил 150 миллионов рублей. Снизилось количество изнасилований, квартирных краж, краж из автомобилей, карманных краж, угонов автомобилей и фальшивомонетничеств. Выявлено 648 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 329 преступлений в сфере экономики. Сотрудники полиции обеспечили общественный порядок при проведении 444 массовых мероприятий, в которых приняли участие 193 тысячи человек.

Фото: Городская дума города Калуги
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В результате по показателям раскрываемости преступлений Калуга входит в пятерку лидеров среди столиц субъектов ЦФО. Были все раскрыты все убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровья и изнасилования.

Вадим Мартынов поблагодарил депутатский корпус за конструктивное сотрудничество.

Глава городского самоуправления Юрий Моисеев в свою очередь также выразил благодарность всем сотрудникам калужской полиции.

- Благодарю весь личный состав УМВД России по городу Калуги за четкую и слаженную работу, - отметил он. - Прошедший год был очень тяжелым: пандемия, рост числа мошенничеств и киберпреступности, но сотрудники полиции, несмотря на все трудности, достойно выполнили свой долг и обеспечили правопорядок и безопасность в нашем городе. Желаю всем сотрудникам УМВД крепкого здоровья, успехов и благополучия.

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