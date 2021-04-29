Фасады исторических зданий в столице на Люсиновской улице отремонтируют

В Москве отремонтируют фасады исторических зданий на Люсиновской улице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. В частности, отмечается, что в планах города обновление фасадов зданий по адресам: Люсиновская улица, дом 64 и дом 66, корпус 1, входящих в ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак". Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта.

Квартал, состоящий из двенадцати фабричных домов, построили в 1926-1927 годах по проекту архитекторов М. Певзнера, Н.А. Алексеева в духе советского авангарда. Он является одним из первых районов массовой конструктивистской застройки 1920-х годов. Строительство велось одновременно и быстро. Все дома изначально были четырехэтажными, а позднее, в 1930-х годах, некоторые из них были дополнительно надстроены двумя этажами - реконструкцией руководил архитектор Н.М. Курочкин.

Один из таких домов - кирпичный, располагается по адресу: Люсиновская улица, дом 64. Его построили для рабочих фабрики "Гознак" в 1926 году по проекту архитекторов Н.М. Курочкина и Н.А. Алексеева, а в 1936 году надстроили до шести этажей. Потолки в здании достигают трех метров.

В ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак" также входит дом по адресу: Люсиновская улица, дом 66, корпус 1, оставленный четырехэтажным. Квартал включен в список выявленных объектов культурного наследия.