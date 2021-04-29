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29.04.2021 18:56

Калужане написали "Диктант Победы"

В Калужской области на 152 площадках тысячи людей написали "Диктант Победы". Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев посетил Городской досуговый центр, где в числе других учреждений, организовали акцию, осмотрел экспозицию музея Боевой славы и обратился с приветственным словом к участникам диктанта.
Калужане написали «Диктант Победы» Фото: Городская дума города Калуги Калужане написали «Диктант Победы» Фото: Городская дума города Калуги
Калужане написали «Диктант Победы» Фото: Городская дума города Калуги

- В рамках партийного проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" сегодня проходит третий международный "Диктант Победы". Все желающие получили возможность принять участие в диктанте, проверить свои знания истории Великой Отечественной войны. Акция проходит накануне самого главного и святого праздника нашей страны - Дня Победы, - подчеркнул Юрий Моисеев. - С каждым годом ее участников становится все больше. Основная цель проекта - вспомнить наших героев, нашу историю, вспомнить какой ценой досталась Великая Победа и в очередной раз испытать чувство гордости за нашу страну, наших отцов, дедов и прадедов, и задать себе вопрос - достойны ли мы их подвига?

Фото: Городская дума города Калуги
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Юрий Моисеев отметил, что главная цель акции - отстоять незыблемость исторической правды, способствовать формированию твердых и глубоких знаний о Великой Отечественной войне, о значении Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Неслучайно часть вопросов "Диктанта Победы" была посвящена трагическим событиям начала Великой Отечественной войны и великим полководцам, юбилей которых отмечается в 2021 году. 125 лет со дня рождения исполняется маршалам Победы: Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.

Юрий Моисеев отметил, что акция прошла во всех регионах страны и за рубежом. Организаторами выступили партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".

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