Калужане написали "Диктант Победы"

В Калужской области на 152 площадках тысячи людей написали "Диктант Победы". Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев посетил Городской досуговый центр, где в числе других учреждений, организовали акцию, осмотрел экспозицию музея Боевой славы и обратился с приветственным словом к участникам диктанта.

- В рамках партийного проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" сегодня проходит третий международный "Диктант Победы". Все желающие получили возможность принять участие в диктанте, проверить свои знания истории Великой Отечественной войны. Акция проходит накануне самого главного и святого праздника нашей страны - Дня Победы, - подчеркнул Юрий Моисеев. - С каждым годом ее участников становится все больше. Основная цель проекта - вспомнить наших героев, нашу историю, вспомнить какой ценой досталась Великая Победа и в очередной раз испытать чувство гордости за нашу страну, наших отцов, дедов и прадедов, и задать себе вопрос - достойны ли мы их подвига?

Юрий Моисеев отметил, что главная цель акции - отстоять незыблемость исторической правды, способствовать формированию твердых и глубоких знаний о Великой Отечественной войне, о значении Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Неслучайно часть вопросов "Диктанта Победы" была посвящена трагическим событиям начала Великой Отечественной войны и великим полководцам, юбилей которых отмечается в 2021 году. 125 лет со дня рождения исполняется маршалам Победы: Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.

Юрий Моисеев отметил, что акция прошла во всех регионах страны и за рубежом. Организаторами выступили партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".