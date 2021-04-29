Калужская Городская Дума признана победителем регионального конкурса представительных органов местного самоуправления. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев на минувшем заседании сообщил об этом коллегам и сказал, что работа депутатского корпуса отмечена дипломом.
Калужская Гордума победила в конкурсе представительных органов Фото: Городская дума города Калуги
- Благодарю депутатов и аппарат Городской Думы за плодотворный труд, эта победа - результат нашей слаженной работы, - подчеркнул спикер Городской Думы.
Торжественная часть заседания Городской Думы началась с награждения победителей конкурса "Моя Калуга - вектор в будущее".
Также глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил почетную грамоту главному врачу больницы скорой медицинской помощи Анне Черновой.