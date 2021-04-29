Калужская Городская Дума признана победителем регионального конкурса представительных органов местного самоуправления. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев на минувшем заседании сообщил об этом коллегам и сказал, что работа депутатского корпуса отмечена дипломом.

Калужская Гордума победила в конкурсе представительных органов Фото: Городская дума города Калуги