Планируете провести майские каникулы в Москве и еще не придумали, чем себя занять? В кинотеатрах городской сети "Москино" будут демонстрировать отечественные киноленты - показы приурочат к Празднику Весны и Труда, а также ко Дню Победы.

Увидеть на большом экране можно будет как добрые советские комедии, так и пронзительные, а порой малоизвестные фильмы о Великой Отечественной войне. Посетить кинотеатры можно бесплатно, но предварительно придется пройти регистрацию на сайте.

В пресс-службе "Москино" говорят, что всего зрителей ждет 15 бесплатных киносеансов. Кроме того, 9 Мая пройдет спецпоказ фильма "Белорусский вокзал" в обновленном кинотеатре "Художественный", но регистрация на него уже закрыта - места заняли практически мгновенно. Впрочем, это только начало большого сотрудничества. "Показ "Белорусского вокзала" станет началом совместной программы "Художественного" и "Москино", в рамках которой на экране старейшего кинотеатра города пройдут показы лучших советских фильмов с пленки 35 миллиметров", - обещают в сети.

Что же касается собственных кинотеатров "Москино", то показы в них откроет фильм, который уже не застать даже по телевизору - кинолента "Трактористы", снятая в конце 1930-х годов. Эта музыкально-производственная мелодрама была хитом советского проката.

Фильмы о войне будут бесплатно показывать на нескольких сеансах каждый день в разных кинотеатрах, поэтому расписание лучше изучить заранее. Имейте в виду, в сети "Москино" регулярно проходят спецпоказы, которые не застать в обычных кинотеатрах. Нередко попасть на них можно бесплатно. Так что, если в эти майские в кино не выберетесь, можно подобрать что-то интересное на сайте.