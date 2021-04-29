Из-за длинных майских праздников Московская железная дорога внесла изменения в график электричек. Перед началом выходных, например, увеличено количество рейсов в Подмосковье, перед 9 и 10 мая будет больше рейсов в столицу.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ЦППК, 30 апреля и 7 мая все пригородные поезда будут курсировать по пятничному расписанию. Субботний график действует 1 и 8 числа, а воскресный - 2, 3, 9 и 10 мая. Так что у всех появится дополнительная возможность уехать на дачу.

Жителям Подмосковья предоставят еще и дополнительные поезда, чтобы добраться до Москвы в День Победы. Например, 9 мая для поездов Киевского направления назначены дополнительные остановки на Поклонной горе, чтобы все желающие смогли посетить мемориал.

Изменятся дни курсирования нескольких экспрессов, выполняющих рейсы между Москвой и Рязанью, Калугой, Тулой, Владимиром, Александровом, Большой Волгой и остановочным пунктом Крутое. Дополнительные поезда на длинные майские праздники назначат в Тулу и Рязань.

Изменения есть и на других направлениях. Пассажирам рекомендуют заранее планировать майские поездки и пользоваться при этом транспортными приложениями, где отражены все изменения в расписании.