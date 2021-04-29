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29.04.2021 09:00
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Московским предпринимателям помогут открыть бизнес по франшизе

Текст: Любовь Проценко
Онлайн-проект запустило ГБУ "Малый бизнес Москвы". Называется он "Гайд по открытию - франшиза" и включает несколько блоков, которые пошагово помогают предпринимателям решать возникающие вопросы. Пока проект функционирует в тестовом режиме.
Наталья Сергунина. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Наталья Сергунина. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Наталья Сергунина. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

"Франшиза - популярный у московских предпринимателей формат работы с уже готовой бизнес-моделью. Новый проект поможет разобраться с распространенными вопросами и сделает процесс открытия собственного дела еще проще. На одном ресурсе собраны все необходимые сервисы и полезная информация", - рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Меры поддержки предпринимателям могут стать проактивными

Первый блок дает возможность выбрать франшизу из каталога, изучить подробную информацию о ней и подать онлайн-заявку на покупку. Следующий блок позволяет выбрать подходящее помещение с помощью онлайн-услуги МБМ "Подбор городских помещений" или перечня, предоставленного партнером проекта.

Третий блок - бесплатный образовательный видеокурс для начинающих франчайзи "Школа франчайзинга", который содержит теоретическую базу и комплекс практических занятий, посвященных открытию и развитию бизнеса по франшизе. В рамках видеокурса представители Российской ассоциации франчайзинга и эксперты помогут предпринимателям выбрать франшизу для начала своего дела, расскажут об этапах покупки и других аспектах такой формы ведения бизнеса.

Четвертый блок станет помощником для франчайзи. В нем в форме пошаговой инструкции собраны услуги и сервисы, предоставляемые городом и партнерами. Здесь можно, например, найти ответ на вопросы, как подготовить документы для регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, как получить электронную подпись или подать заявку на открытие расчетного счета.

Благодаря последнему блоку предприниматели узнают, как получить субсидию для франчайзи от правительства Москвы. Она позволяет компенсировать до одного миллиона рублей на покупку оборудования в кредит, лизинг или за счет собственных средств, а также на уплату процентов по кредитам на развитие, коммунальных платежей и взносов франчайзеру в рамках одного договора франшизы.

Онлайн-проект "Гайд по открытию - франшиза" подготовлен специалистами МБМ совместно со Сбером и группой компаний "А101".

"Франшиза существенно снижает риски и ускоряет запуск своего дела. Наш совместный сервис позволяет в режиме одного окна получить информацию по мерам господдержки, подобрать помещение и сразу же начать предпринимательскую деятельность по хорошо зарекомендовавшей себя бизнес-модели и с успешным брендом", - прокомментировал директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбера Алексей Шашкин.

Справочно:

Mbm.mos - проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного городскому департаменту предпринимательства и инновационного развития. С помощью этого портала предприниматели могут получить бесплатную консультационную и образовательную поддержку. В 2020 году mbm.mosпровел более 1,3 тысячи обучающих мероприятий, в которых приняли участие около 52 тысяч человек.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

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