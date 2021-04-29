Наталья Сергунина подвела итоги московской программы "Библионочи"

Более 70 культурных площадок поддержали традиционную акцию "Библионочь", прошедшую с 24 на 25 апреля. Библиотеки, музеи, культурные центры, "Московский дом книги" и детская музыкальная школа им. Н.С. Голованова стали активными участниками акции. Об итогах акции рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Для зрителей "Библионочи" подготовили встречи с писателями, лекции о литературе и космосе, мастер-классы, викторины, театральные читки. Вместе события акции набрали 215 тысяч просмотров - в два раза больше, чем год назад", - рассказала заместитель мэра столицы.

Программа была посвящена 60-летию первого в истории полета человека в космос, а также Году науки и технологий в России. По мнению Сергуниной, онлайн-формат удобен тем, что к выбранному мероприятию легко присоединиться из любой точки и с любого устройства, главное, чтобы был интернет. Можно даже несколько событий посмотреть, просто переключаясь между ними.

В столице акция проводилась на пяти основных онлайн-площадках, на каждой была своя тематическая программа. Например, на каналах "ПРОчтение и не только" и "Диалоги о прошлом и будущем" транслировались паблик-токи современных российских писателей. На площадке "Соседний стеллаж" можно было посмотреть видеоподкасты, для семей с детьми работала площадка "Библиосумерки", а для тех, кто интересуется наукой и космосом, - запустили канал "Просто космос".

Перед зрителями выступили писатели Лев Данилкин, Гузель Яхина, Олег Рой, Людмила Сарычева, Марина Степнова, переводчик и редактор Михаил Визель,историк и журналист Вадим Эрлихман, актриса Любовь Толкалина, летчик-космонавт Герой Советского Союза Александр Лавейкин, летчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин и другие.

В этом году "Библионочь" состоялась в 10-й раз и второй раз - в дистанционным формате. Впервые она прошла онлайн в 2020-м году, тогда к акции присоединились 98 тысяч человек. Организатор московской программы "Библионочь" - городской Департамент культуры.