Названы регионы с рекордным ростом цен на лекарства

Розничные цены на лекарства в первом квартале 2021 года выросли на 9,4 процента по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. В российских регионах рост цен доходил до 18 процентов, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении "РГ").

В своем исследовании они использовали данные Росстата об индексе потребительских цен на 53 лекарства, в том числе и относящиеся к жизненно необходимых и важнейшим. Сильнее всего подорожали противовирусные и антибактериальные препараты, средства для нормализации работы кишечника, успокоительные и другие медикаменты, пользующиеся повышенным спросом в период пандемии коронавируса.

Если смотреть по регионам, то больше всего выросли в цене лекарства в Тамбовской области - на 18,3 процента. На втором месте - Адыгея (16,9%). На третьей позиции - Брянская область (15,5%).

Следом идут Карачаево-Черкесии (14,7%), Еврейская автономная область (рост - 14,1%), Амурская область (14,1%), Магаданская область (14%) и Краснодарский край (13,8%). Замыкают самую дорогую десятку Ставропольский край (13,7%) и Дагестан (13,4%).

В принципе, цены на лекарства выросли во всех регионах России. А в 78 из 85 динамика подорожания обогнала инфляцию (она составила 5,5 процента). То есть в среднем лекарства перегнали ее в 1,7 раза, что стало рекордным за последние шесть лет.

Сильнее, чем лекарства, в первом квартале этого года среди непродовольственных товаров подорожали только ювелирные изделия. Это связано с ростом цен на драгметаллы. Третий результат по скорости роста цен показали табачные изделия. За ними - автомобили и строительные материалы.

Комментарий

Агван Микаелян, член совета директоров FinExpertiza:

- В предшествующие кризисные 2009 и 2015 годы рост цен на лекарства был вызван в первую очередь ослаблением рубля и подорожанием импорта. Три четверти представленных на российском рынке препаратов были иностранного производства, а оставшиеся, опять же, производились в основном из зарубежного сырья. В 2020 году зависимость от импорта оставалась по-прежнему высокой, хоть несколько и снизилась - до 70 процентов в стоимостном выражении. Поэтому обвал рубля в сочетании с ажиотажным спросом населения, вызванным пандемической угрозой и опасениями дефицита, привели к резкому подорожанию медикаментов. Цены на них растут и сегодня - это происходит в русле общемирового ускорения инфляционных процессов. А оно вызвано во многом антикризисной политикой европейского и американского регуляторов, которые заливают экономику огромным количеством напечатанных денег.