Названы регионы с рекордным ростом цен на лекарства

Новости

Авария в Гаити унесла более 20 жизней 06:02
Байден вспомнил о покойном сыне 05:41
Грузовой корабль "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили 04:56
В Индию прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом 03:51
Посольство РФ опровергло информацию о заморозке соглашения о базе ВМФ в Судане 02:41
Боррель признал невозможность отключения России от SWIFT 02:01
Илья Ковальчук: Боб Хартли заслужил поставить жирную точку 01:35
ЦСКА успел на матч против "Фенербахче" благодаря вмешательству Мишустина 01:28
Британский принц Уильям и его супруга Кейт отметят 10-летие свадьбы 01:05
В Китае двое детей погибли при нападении мужчины с ножом 00:51
Адвокат Зенкович признался в контактах со спецслужбами США 00:25
Судан не подтвердил сообщения о приостановке соглашения по базе РФ 00:10
Появилось видео из победной раздевалки "Авангарда" 00:06
Умер человек-мем Хуан Хоя "Хохотун" Борха 28.04.2021
Сотрудники ФБР обыскали дом и офис адвоката Трампа Руди Джулиани 28.04.2021
Несколько человек погибли в результате крушения небольшого самолета во Флориде 28.04.2021
Опубликовано видео победного гола Толчинского в 6-м матче финала Кубка Гагарина 28.04.2021
Трехсторонняя группа не договорилась о "пасхальном перемирии" в Донбассе 28.04.2021
Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина 28.04.2021
Научный фонд поддержал 58 проектов по теологии 28.04.2021
В Центре им.Гамалеи заявили об отсутствии оснований у претензий к "Спутнику V" 28.04.2021
Разработчики вакцины "КовиВак" подали документы на преквалификацию препарата 28.04.2021
В Госдуме прокомментировали резолюцию ЕП об остановке "Северного потока - 2" 28.04.2021
В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки 28.04.2021
Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признали вину 28.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
29.04.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Названы регионы с рекордным ростом цен на лекарства

Текст: Татьяна Панина
Розничные цены на лекарства в первом квартале 2021 года выросли на 9,4 процента по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. В российских регионах рост цен доходил до 18 процентов, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В своем исследовании они использовали данные Росстата об индексе потребительских цен на 53 лекарства, в том числе и относящиеся к жизненно необходимых и важнейшим. Сильнее всего подорожали противовирусные и антибактериальные препараты, средства для нормализации работы кишечника, успокоительные и другие медикаменты, пользующиеся повышенным спросом в период пандемии коронавируса.

Фото: iStock
Инспекции фармпрепаратов можно будет проводить дистанционно

Если смотреть по регионам, то больше всего выросли в цене лекарства в Тамбовской области - на 18,3 процента. На втором месте - Адыгея (16,9%). На третьей позиции - Брянская область (15,5%).

Следом идут Карачаево-Черкесии (14,7%), Еврейская автономная область (рост - 14,1%), Амурская область (14,1%), Магаданская область (14%) и Краснодарский край (13,8%). Замыкают самую дорогую десятку Ставропольский край (13,7%) и Дагестан (13,4%).

В принципе, цены на лекарства выросли во всех регионах России. А в 78 из 85 динамика подорожания обогнала инфляцию (она составила 5,5 процента). То есть в среднем лекарства перегнали ее в 1,7 раза, что стало рекордным за последние шесть лет.

Сильнее, чем лекарства, в первом квартале этого года среди непродовольственных товаров подорожали только ювелирные изделия. Это связано с ростом цен на драгметаллы. Третий результат по скорости роста цен показали табачные изделия. За ними - автомобили и строительные материалы.

Комментарий

Агван Микаелян, член совета директоров FinExpertiza:

- В предшествующие кризисные 2009 и 2015 годы рост цен на лекарства был вызван в первую очередь ослаблением рубля и подорожанием импорта. Три четверти представленных на российском рынке препаратов были иностранного производства, а оставшиеся, опять же, производились в основном из зарубежного сырья. В 2020 году зависимость от импорта оставалась по-прежнему высокой, хоть несколько и снизилась - до 70 процентов в стоимостном выражении. Поэтому обвал рубля в сочетании с ажиотажным спросом населения, вызванным пандемической угрозой и опасениями дефицита, привели к резкому подорожанию медикаментов. Цены на них растут и сегодня - это происходит в русле общемирового ускорения инфляционных процессов. А оно вызвано во многом антикризисной политикой европейского и американского регуляторов, которые заливают экономику огромным количеством напечатанных денег.

В регионах Экономика Товары и цены Экономика Отрасли Фарминдустрия Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Тамбовская область ЮФО Адыгея ЦФО Брянская область СКФО Карачаево-Черкесия ДФО Еврейская АО

Главное сегодня

Посольство РФ опровергло информацию о заморозке соглашения о базе ВМФ в Судане
Боррель признал невозможность отключения России от SWIFT
В Индию прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом
Минобрнауки: Российские вузы вправе перейти на удаленку с 4 по 7 мая
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая