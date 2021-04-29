Освящение куличей к Пасхе в храмах Москвы состоится с соблюдением мер

Традиционное освящение куличей, яиц и пасх традиционно состоится в московских храмах и церквях. Но при этом должна соблюдаться социальная дистанция и другие меры предосторожности. Пасхальные богослужения в Москве также состоятся с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

- Благословение пасх, куличей и яиц традиционно состоится, но с соблюдением всех антикоронавирусных требований: соцдистанция, маски, перчатки и т. д., - цитирует агентство ТАСС руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова. - Будет уделено внимание постановке столов, чтобы не было скоплений людей, а в храмах не будут ждать большого количества верующих для начала освящения, чтобы не было очередей.

Виталий Сучков уточнил, что богослужения будут проходить на этой неделе более чем в 500 храмах и церквях Москвы.

Ранее Роспотребнадзор еще раз направил во все религиозные организации рекомендации к проведению пасхальных мероприятий и напоминания о необходимости соблюдать антикоронавирусные меры.

- На рождественских богослужениях в Москве было около 200 тыс. человек, - отметил Виталий Сучков, добавив, что на пасхальных богослужениях их число может быть больше.