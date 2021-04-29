Кажется, никогда еще девиз "Нашествия" - "Главное приключение лета" - не звучал столь актуально. Ведь после 14 лет, проведенных в Тверской области, самый масштабный рок-фестиваль страны впервые меняет прописку.

Группа "Сплин" одной из первых одобрила и переезд, и новые даты. Фото: Михаил Синицын

Фестивальная поляна в Большом Завидово давно уже не вмещала всех приезжающих на этот open-air со всей России, а еще - из Беларуси, Казахстана, Эстонии, Германии, Украины и других стран. И уже в 2019 году 200 тысячам зрителей было здесь тесновато - у главной сцены мы стояли плечом к плечу (в 2020-м фестиваль не проводился из-за пандемии). Поэтому перемены на "Нашествии", конечно, назрели.

И вот теперь оргкомитет объявил, что фестиваль переезжает на юг Подмосковья, в окрестности Серпухова. Сменятся и даты его проведения: "Нашествие"-2021 состоится 30, 31 июля и 1 августа. И, невзирая на ностальгию, которая есть по давно любимым местам, надо признать, что переезд - это и новые возможности для дальнейшего развития и укрепления статуса крупнейшего фестиваля в России.

А заодно будем надеяться, что "Нашествие" станет символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии после отмены всех прошлогодних open-air, кроме единственного - "Джазовых сезонов", состоявшегося, впрочем, уже в конце августа...

- Какой сейчас самый популярный вопрос в связи с переездом "Нашествия"? - прокомментировал для "РГ" ситуацию руководитель билетной дирекции фестиваля Владимир Антипов. - Конечно, о том, что будет с билетами, купленными еще в 2020 году после переезда в Серпухов. Поспешу успокоить: поводов для тревоги нет. Абсолютно все билеты, купленные в 2020 и 2021 годах, будут действительны на поляне в Серпухове. Очень живописное место! Уверен, что наши гости одобрят новую площадку, которая, кстати, очень удобно расположена. И напомню, что билеты можно купить только на сайте фестиваля.

Добавим, что на "Нашествии" останутся и все прежние формы досуга: для детей построят детский городок, для взрослых - площадки для пляжного футбола и волейбола, будет вновь множество спортивно-интеллектуальных аттракционов, как обычно, с призами. Ну а поздно вечером, после музыкальных сетов, покажут и кинопремьеры, театральные спектакли. Переговоры об этом продолжаются. Из новинок - историческая рекогносцировка, тоже небольшой спектакль. Этого на "Нашествии" не было.

При этом проведение фестиваля в Серпуховском районе Подмосковья будет осуществляться с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер. И выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом тоже придется побеспокоиться. Ничего не поделаешь: время пока еще такое.

Меж тем стали известны имена первых участников: это группы "Сплин", "Алиса", "Пилот", "КняZz", Александр Скляр и "Ва-Банкъ", "Машина времени", "Калинов Мост", "Мельница", Вячеслав Бутусов и "Орден Славы". Из дебютантов - "Гудтаймс", "Кис-Кис" и Линда.

Кстати

И фестиваль "Чернозем" тоже переехал. Теперь он впервые пройдет не в Тамбове, а на более вместительной концертной площадке в Воронеже.