Росреестр исправил ошибки о 43 тысячах лесных участков

Росреестр подвел итоги "лесной амнистии" к апрелю нынешнего года.

С момента вступления в силу закона о лесной амнистии из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) были исключены дублирующие сведения о 43 тысячах лесных участков, исправлены реестровые ошибки (устранены пересечения границ) в сведениях ЕГРН о 5,6 тысячи участков.

В результате площадь лесных участков в данных ЕГРН уменьшена на 153,2 миллиона га, сообщает пресс-служба ведомства.

Наиболее активны были заявители в Московской (6 967 заявлений), Ленинградской (1 793 заявления) областях, Карелии (1050 заявлений), Иркутской (733 заявления) и Владимирской (650 заявлений) областях. В I квартале нынешнего года был инициирован новый подход к анализу сведений ЕГРН о лесных участках исходя из площади лесничеств, в границах которых они расположены.