С 1 мая откроется новая платформа станции Апрелевка Киевского направления

С 1 мая на станции Апрелевка Киевского направления поезда, следующие из Москвы в сторону области, будут осуществлять посадку-высадку пассажиров на новой модернизированной островной платформе №2. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Станция Апрелевка станет одним из конечных пунктов будущего МЦД-4 "Апрелевка-Железнодорожная", который соединит Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги. В настоящее время здесь ведется масштабная реконструкция пассажирской инфраструктуры.

В октябре прошлого года на станции Апрелевка уже была открыта платформа №3, на которую осуществляется посадка-высадка пассажиров, следующих в Москву. Теперь такая же примет поезда в сторону области. Обе платформы оснащены навесами во всю длину, которые защитят пассажиров от дождя, снега и солнца, лавочками, урнами и удобной навигацией.

Всего на станции Апрелевка будет три новых платформы.

Кроме того, для удобного перехода через железную дорогу и выхода на платформы строится мост-конкорс с вестибюлем общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Его оборудуют 10 эскалаторами и пятью лифтами, залом ожидания, кассами, турникетами и санитарными комнатами для удобства маломобильных пассажиров. Помимо доступа на платформу, мост-конкорс будет использоваться в качестве транзитного пешеходного перехода через железную дорогу, соединив улицы города Первомайская и Августовская. В настоящее время в пешеходном вестибюле проводятся отделочные работы. Выход на платформы осуществляется через старый пешеходный мост.

Полную реконструкцию станции Апрелевка планируется завершить в 4 квартале 2021 года. Кроме того, в этом году на Киевском направлении МЖД будущего МЦД-4 после реконструкции откроются еще четыре станции (Толстопальцево, Кокошкино, Матвеевская, Мещерская (Сколково), а также появятся две новые станции (Минская и Аминьевская).