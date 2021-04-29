В Москве может появиться кампус для студентов сразу нескольких вузов

В Москве со временем может появиться студенческий городок, где будут жить студенты сразу нескольких ведущих вузов. Об этом сказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

ВШЭ и ДОМ.РФ подписали соглашение о запуске новой модели расселения студентов. Это первый в стране проект такого формата, подчеркивают в ДОМ.РФ. Студентам предоставят 186 квартир в арендном доме ДОМ.РФ на востоке Москвы. Студенты будут проживать по 2-3 человека в комнате, есть вариант аренды небольшой квартиры-студии целиком. За это нужно будет вносить от 13 тысяч до 29 тысяч рублей в месяц.

Многие родители студентов не против оплачивать аренду жилья для детей, но хотели бы, чтобы те жили не в арендованных на рынке квартирах, а в студенческой среде, в безопасных условиях, отметил Кузьминов. Квартиры в арендном доме уже оборудованы мебелью и бытовой техникой, есть интернет, возможность временной регистрации.

В дальнейшем, при желании вузов, подобные арендные дома можно предоставить студентам и других учебных заведений, возможна постройка небольшого кампуса, сказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Высшая школа экономики, если проект студенческого арендного дома окажется удачным, будет выходить с расширением этого эксперимента на другие города. "Есть идея с рядом ведущих университетов Москвы сделать совместный студенческий городок", - рассказал Кузьминов.