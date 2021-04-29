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29.04.2021 12:14
Рубрика: Общество

В Москве назвали число желающих заключить брак в праздник

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Москвичи любят заключать браки в праздничные даты. О том, сколько жителей столицы решили создать семью в грядущие праздники, рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В этом году не удастся пожениться на Красную горку - самый популярный свадебный день, наступающий через неделю после Великого поста. На этот раз Красная горка выпала на 9 мая, а в День Победы ЗАГСы не работают. Поэтому свадебный пик придется на 7 и 8 мая: в эти дни семейными узами свяжут себя более 650 пар.

160 заявлений уже подано на регистрацию в День России, 12 июня. В этот государственный праздник будут работать не все столичные ЗАГСы: провести церемонию бракосочетания можно будет лишь на шести площадках, в том числе в усадьбе Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной улице.

В День семьи, любви и верности 8 июля стать семьей захотели 140 пар. И уже порядка 200 заявлений подано на регистрацию брака 3 и 4 сентября, когда в Москве обычно проходит День города.

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