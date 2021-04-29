В Москве пройдет первая ночная репетиция парада Победы

В четверг в Москве состоится первая ночная репетиция парада Победы. Для этого с 17.30 начнут перекрывать улицы на западе, северо-западе и в центре города.

Как уже писала "РГ", военная техника находится на спецплощадке на улице Нижние Мневники. На Тверской колонны выстроятся около 19.00. А начнется репетиция в 22.00 на Красной площади.

В этом году в параде примут участие более 12 тысяч человек. Это офицеры, сержанты и солдаты, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, представители пограничных войск ФСБ, подразделения Росгвардии и МЧС.

В первых рядах колонны бронетехники - легендарные советские танки Т-34. Далее проедут современные бронемашины "Тайфун". Также армия продемонстрирует сразу несколько типов танков: Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и новейший Т-14 "Армата". Представят и новейшие образцы артиллерийского и ракетного вооружения. В частности, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер- М", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция- СВ".

Еще одна ночная тренировка состоится 4 мая. А на 7 мая запланирована уже генеральная репетиция, в которой будет участвовать и авиация.