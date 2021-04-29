В Москве запущен сервис по поиску клиентов для самозанятых нянь и сиделок

Московская служба занятости населения запустила обучение для сиделок и нянь по использованию онлайн-инструментов для продвижения услуг и поиска заказов.

"Сегодня в Москве активно развивается направление самозанятости. Мы со своей стороны поддерживаем москвичей, разрабатываем для них различные программы обучения и поддержки, а недавно открыли специализированный центр. Сейчас совместно со Сбербанком запускаем новую программу. Теперь карьерный специалист сможет предложить соискателю не только помощь в регистрации статуса самозанятого, но сразу предоставить возможность поиска новых клиентов. На данном этапе мы предлагаем няням и сиделкам обучающий курс по использованию онлайн-инструментов для продвижения услуг и поиска заказов на примере СберУслуг. Благодаря этому сервису москвичи смогут найти проверенных специалистов в сфере социальных услуг, а самозанятые смогут легче адаптироваться на современном рынке", - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специалисты Центров "Моя работа" и "Моя карьера" обучают всех соискателей, обратившихся в службу занятости и ранее работавших в качестве сиделки или няни, работе с интерфейсом сервиса. Каждый желающий может зарегистрировать статус самозанятого на площадке центра "Моя работа" и сразу начать поиск заказчика в приложении.

Среди москвичей старшего возраста востребован обучающий курс "Сиделка. Помощник по уходу" от центра "Моя карьера", где можно получить новую профессию и в будущем работать в качестве самозанятого, подключившись к сервису. Так, соискатели получают новую специальность и источник дохода, а нуждающиеся люди - надежных и подготовленных помощников.

Служба занятости населения - крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы.

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