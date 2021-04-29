В Подмосковье пытались сбыть два килограмма наркотиков

О тайнике с наркотиком близ подмосковной деревни Селевино полицейские узнали из оперативной информации.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в этом месте полицейские установили наблюдение и вскоре заметили прибывшего на автомобиле мужчину. Он подобрал пакет с веществом светлого цвета. В этот момент его и задержали при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром". Задержанный оказался 33-летним жителем Мытищ, который был наркокурьером. Он сбывал наркотики бесконтактным способом через тайники-закладки.

В его телефоне найдены фотографии и координаты с местом тайника. Химическое исследование подтвердило, что в пакете было два килограмма наркотических средств. Наркокурьер взят под стражу.