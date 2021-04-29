Где смогут провести отпуск дальневосточники

Длинные майские праздники, когда погода уже радует почти летним теплом, - лучшее время, чтобы отправиться в путешествие. Где можно интересно провести несколько выходных дней на Дальнем Востоке, если загорать на приморских пляжах еще рановато? "РГ" предлагает на выбор интересные маршруты в трех регионах.

Вулкан у дома

На Камчатку едут, чтобы посмотреть на вулканы. Это настоящая визитная карточка края, ведь высоченные исполины, каждый из которых может внезапно разбушеваться и начать извергать потоки огненной лавы, здесь повсюду. На полуострове около 30 действующих и примерно 160 потухших вулканов, с 1996 года они входят в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подниматься на вулканы самостоятельно не рекомендуется, идти лучше в сопровождении опытного гида. Благо местные тур­операторы предлагают различные программы знакомства с исполинами: от коротких в несколько часов до длительных - на пару недель. На любой вкус и кошелек.

Например, тур "Огненные вершины" продолжительностью 12 дней обойдется в 110700 рублей. Путешественники пройдут по тропе внутри разлома Мутновского вулкана, которая приведет в самый центр его активности, познакомятся с вулканом Горелый, проведут три дня среди Ключевской группы вулканов, и это еще далеко не все приключения.

Но такой тур доступен далеко не каждому. Куда дешевле одно­дневные экскурсии на вулкан. Их цена стартует от шести тысяч рублей.

- В мае будут также актуальны морские прогулки, туры к горячим источникам и водопадам, джип-туры, спортивная охота, вертолетные экскурсии, - отмечает консультант Камчатского туристского информационного центра (ТИЦ) Анна Смирнова.

На вертолете можно отправиться, к примеру, в Долину гейзеров в Кроноцком заповеднике. Во время часового перелета к ней, если позволит погода, путешественники увидят два действующих вулкана - Карымский и Малый Семячик. Самое главное, чтобы набралась группа, иначе экскурсия не состоится. Заплатить придется от 30 до 46 тысяч рублей за полет длительностью от четырех до шести часов.

А вот на поездках к горячим источникам или на Халактырский пляж можно здорово сэкономить, если не покупать тур, а добраться туда самостоятельно. Бассейны с лечебной термальной водой и уникальный пляж с черным вулканическим песком привлекают на Камчатку туристов со всего мира. Можно просто гулять и делать необычные фотографии, а можно заняться серфингом. Здесь волны "ловят" круглый год, а новичков готовы обучить инструкторы местных серф-школ.

Маяк Анива считается одним из самых красивых в мире. Фото: Сахалинский ТИЦ

По следам Крузенштерна

С марта по июнь на Сахалине можно наблюдать уникальное явление. Прямо в центре портового города Невельска на брекватере устраивают лежбище сотни сивучей. Так город внезапно превращается в зоопарк. Увидеть подобную картину можно только в трех местах в мире: в Невельске, Петропавловске-Камчатском и американском Сиэтле. Чем не прекрасный повод провести длинные майские выходные в островном регионе?

Рассмотреть этих краснокнижных млекопитающих максимально близко можно, подплыв к ним на лодке. Милые создания совсем не боятся людей, охотно приближаются к ним, плавают рядом, выпрыгивают из воды и фыркают. Такая необычная экскурсия обойдется в 1000 рублей для взрослого и 500 - для ребенка.

Еще один популярный на Сахалине тур - к маяку Анива. Поездка к девятиэтажной башне высотой 31 метр, построенной японцами в 1939 году, в среднем обойдется в пять тысяч рублей.

- Это один из самых красивых маяков в мире, - уверяет специалист сахалинского ТИЦ Денис Федосеев. - В этом году планируется начать реконструкцию этого памятника архитектуры, но есть шанс успеть до его закрытия.

В мае Денис рекомендует также посетить бухту Тихую и гору Лягушка. Первая, согласно рейтингу Национального туристического портала Russia Travel, входит в тройку самых легендарных пляжей России.

- Этот уникальный природный уголок, бережно укрытый от ветров и тайфунов, расположен в паре часов езды от Южно-Сахалинска, - отмечает Федосеев. - Имя этому месту дал великий мореплаватель Иван Крузенштерн.

Есть специальные туры, включающие поездку в знаменитую бухту, но можно доехать туда и самостоятельно. Столь же доступна и Лягушка, которая считается по-настоящему волшебной. Если прикоснуться к скале и загадать желание, оно непременно исполнится.

- Айны почитали это место как храм мудрости, - замечает представитель ТИЦ.

Можно совершено бесплатно попасть на обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску. Такой подарок подготовил для путешественников сахалинский культурно-туристический центр. Желающим нужно только записаться по телефону 8 (4242) 210-310.

Подготовленные Владимиром Баранерасом собаки-проводники - лучшие друзья туристов. Фото: Владимир Бараненас

Поедем на собаках

Забраться на хребет Тукурингра, устроить сплав по реке или отправиться в природный парк "Зейский", чтобы познакомиться с кабаном Борисом и изюбрихой Маней… В Амурской области немало мест, где можно интересно провести время на майских праздниках. Недавно здесь освоили новый вид активного отдыха, который теперь предлагают туристам - дог-трекинг, или прогулки по пересеченной местности в связке с собакой.

Президент Федерации ездового спорта Благовещенска Владимир Бараненас уверен: такой вид спортивного отдыха понравится многим.

- Выходить на маршрут можно хоть всей семьей, - рассказывает Владимир Бронюсович. - Прикоснуться к собаке, посмотреть ей в глаза, ощутить ее силу во время походов… Это ли не истинное удовольствие?

Владимир Бараненас планирует организовывать длительные походы на большие расстояния с ночевками. Готовит 11 студентов кинологов в инструкторы по ездовому туризму. Пока же решил начать с небольших прогулок длительностью час-полтора на базе отдыха "Динамо".

- Сначала инструктаж для участников, потом они пройдут маршрут в пять-десять километров под руководством инструктора, - рассказывает организатор. - В конце запланированы фотосессия и выдача сертификатов.

Выйти на трассу с четвероногим другом просто на поводке не получится. Тогда прогулка не будет действительно спортивной. Специальное снаряжение помогает правильно распределять нагрузку и избежать травм. Его предоставят организаторы походов. При этом выйти на маршрут можно как со своей собакой, так и с арендованной. Несколько хаски и маламутов с радостью составят компанию туристам.

- Но мы разделим такие группы по разным дням, чтобы собаки не конфликтовали, - отмечает заместитель председателя федерации Ольга Шушкина. - Кроме того, подготовим несколько трасс. Потому что запросы и физическая подготовка у всех разные.

Первый тур состоится 1 мая в 11 часов по местному времени. Дальше походы будут проводиться каждые выходные. Стоимость для взрослых составит 1000 руб­лей, для подростков от 12 до 16 лет - 500. Записаться в группу и узнать подробности участия можно по телефону 8-914-556-35-15.