То густо, то пусто
Во время низкого зимнего сезона автопрокатчикам приходится затягивать пояса, поскольку их главные клиенты, туристы, в эту пору встречаются в единичных экземплярах.
Особенно непростым был коронавирусный год.
- Пандемию пережили в убытках, - признается Виктор Архипов, директор предприятия в Южно-Сахалинске с парком из 50 автомобилей.
Бизнес он ведет с 2013 года вместе с супругой - это весь штат. Никакой помощи от властей, как отмечает Архипов, они не получали. "В отличие от одной сахалинской компании", - тут же добавляет он, имея в виду фирму, созданную в 2019 году при поддержке Корпорации развития Сахалинской области.
- В корпорации нам выдали льготный кредит, - рассказывает Олег Тряпичкин, директор по развитию автопроката той самой компании, получившей поддержку. - Но ежегодно для отчета нам приходилось проводить экспертизу каждой машины - а их у нас 60 - стоимостью пять тысяч рублей. Выходит, 300 тысяч рублей в год отдавали просто для "галочки", это помимо регулярных расходов на обслуживание техники.
Здесь работают восемь сотрудников. Большую часть в холодное время года отправляют в отпуска, а автомобили готовят к высокому сезону.
- Сейчас трудное время, но пока держимся, - вздыхает коллега сахалинцев, директор молодой компании из Петропавловска-Камчатского Николай Феоктистов.
И все они отмечают, что в ДФО дальше всего в этом деле продвинулся Владивосток. По их оценкам, в столице округа насчитывается порядка ста таких фирм, но основная масса - "серый" бизнес.
Одна крупная сетевая компания из Приморья смогла даже найти нишу на рынке Санкт-Петербурга.
- В нашем парке 600 автомобилей, 60 из них - в городе на Неве. Основной же состав в Приморском и Хабаровском краях. Планируем также в ближайшее время выйти на Сахалин и Камчатку, - рассказывает заместитель директора Евгения Андрейчук.
Эх, дороги…
Туристы, насмотревшись фотографий, конечно же, не прочь прокатиться к дальневосточным достопримечательностям на арендованном автомобиле. Однако их мечты разбиваются о неразвитую инфраструктуру: как правило, к живописным уголкам ведут плохие дороги или вовсе обозначены лишь направления.
Поэтому, как правило, компании в договорах аренды жестко прописывают маршрут, исключая из него "убитые" трассы. Нарушителям в качестве санкций могут не вернуть оставленный за машину залог.
Кроме этого, технику оснащают GPS-маяком, чтоб отслеживать перемещения клиентов.
На Сахалине более-менее развита дорожная сеть в южной части острова. Чем дальше на север, тем хуже покрытие.
- Мы даем кататься только по асфальту. На мыс Великан отпускать авто не рискуем: после тайфуна дорогу может замыть - и что будет с машиной? - говорит Виктор Архипов.
Аналогичная ситуация на Камчатке.
- На весь полуостров - единственная 200-километровая дорога с твердым покрытием. Красивых мест много, но они недоступны. Популярное у туристов село Апачи у нас под запретом. Ехать по гравийке 150 километров - да ремонт обойдется в большую сумму, чем заработаем! Даже на мыс Маячный не пускаем - он совсем рядом с Петропавловском-Камчатским, но к нему ведет плохая дорога, - сокрушается Николай Феоктистов.
Камчатские чиновники считают, что отрасль развивается.
- Рынок автопроката в регионе набирает обороты. С конца мая по октябрь - большое поле для деятельности занятых в этом направлении компаний. Пользуется спросом прокат машин представительского класса для проведения мероприятий, свадеб, встреч делегаций. В службах такси также можно взять авто с водителем, - говорит Наталья Федорова, референт отдела программ, мониторинга и анализа туристической деятельности министерства туризма Камчатского края.
Между тем руководитель Сахалинского туристско-информационного центра Олег Романов признает, что автопрокат и автотуризм - "это, в первую очередь, инфраструктура".
Страхи страхования
Кроме постоянно растущих цен на бензин, высоких налогов и дорогостоящего ремонта головной боли добавляет страховка. Мало того, что непросто найти компании, которые не побоятся заключить договор с прокатчиками. Нужно еще суметь подстроиться под строгие требования.
Приобретение полисов - значительная статья расходов. По словам Олега Тряпичкина, каско "объедает" их компанию на 3,5 миллиона рублей в год. За месяц выходит 290 тысяч, а в день - около десяти тысяч рублей. Поэтому здесь решили использовать добровольное страхование лишь частично, но все же совсем отказываться от него не планируют. Все дело в том, что туристы из центральных и западных регионов страны предпочитают леворульные автомобили, защищенные каско.
Генеральный директор страхового агентства из Владивостока Сергей Бирюков называет деятельность в сфере автопроката сложной.
- Наиболее приемлемой формой для коллег считается ситуация, когда имущество эксплуатирует собственник. Совсем другое дело, если речь идет об аренде. Люди думают: "Не мое, значит, беречь не буду". Эта простая логика подтверждается статистикой: в случаях с арендными машинами полисный год заканчивается убытками, - объясняет Бирюков.
Поэтому, как резюмирует специалист, большинство игроков рынка вообще не станут связываться с автопрокатом. А если кто-то и пойдет навстречу, ставки будут выше, условия жестче.
Есть и другие нюансы. Например, невозможно застраховать риск невозврата автомобиля. Если компания добровольно дала ключи от машины третьему лицу, это посчитают не угоном, а скорее мошенничеством. Но именно угон может быть застрахован.
Все с теми же дорогами связаны сложности с приобретением каско на Дальнем Востоке. По этому полису убытки покрывают только на трассах общего пользования. А, например, на Сахалине и Камчатке интересные места находятся как раз за их пределами. Поэтому, случись авария в этой глуши, выплат не будет.