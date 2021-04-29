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29.04.2021 07:38

Береги автомобиль

Наступит ли пора расцвета для проката машин в округе
Текст: Наталья Широкова (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 93(8444)
В Госдуму внесен законопроект о развитии автомобильного туризма. Для Дальнего Востока это означает и расширение рынка аренды машин: например, до Камчатки на своем железном коне не добраться. Насколько уверенно чувствует себя сегмент автопроката в ДФО сегодня, выяснял корреспондент "РГ".
Добраться до камчатских красот нелегко - вместо дорог здесь в основном лишь направления. Фото: Александр Филимоненко Добраться до камчатских красот нелегко - вместо дорог здесь в основном лишь направления. Фото: Александр Филимоненко
Добраться до камчатских красот нелегко - вместо дорог здесь в основном лишь направления. Фото: Александр Филимоненко

То густо, то пусто

Во время низкого зимнего сезона автопрокатчикам приходится затягивать пояса, поскольку их главные клиенты, туристы, в эту пору встречаются в единичных экземплярах.

Особенно непростым был коронавирусный год.

- Пандемию пережили в убытках, - признается Виктор Архипов, директор предприятия в Южно-Сахалинске с парком из 50 автомобилей.

Бизнес он ведет с 2013 года вместе с супругой - это весь штат. Никакой помощи от властей, как отмечает Архипов, они не получали. "В отличие от одной сахалинской компании", - тут же добавляет он, имея в виду фирму, созданную в 2019 году при поддержке Корпорации развития Сахалинской области.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости www.ria.ru
"Умное страхование" помогает автовладельцам экономить на полисе

- В корпорации нам выдали льготный кредит, - рассказывает Олег Тряпичкин, директор по развитию автопроката той самой компании, получившей поддержку. - Но ежегодно для отчета нам приходилось проводить экспертизу каждой машины - а их у нас 60 - стоимостью пять тысяч руб­лей. Выходит, 300 тысяч рублей в год отдавали просто для "галочки", это помимо регулярных расходов на обслуживание техники.

Здесь работают восемь сотрудников. Большую часть в холодное время года отправляют в отпуска, а автомобили готовят к высокому сезону.

- Сейчас трудное время, но пока держимся, - вздыхает коллега сахалинцев, директор молодой компании из Петропавловска-Камчатского Николай Феоктистов.

И все они отмечают, что в ДФО дальше всего в этом деле продвинулся Владивосток. По их оценкам, в столице округа насчитывается порядка ста таких фирм, но основная масса - "серый" бизнес.

Одна крупная сетевая компания из Приморья смогла даже найти нишу на рынке Санкт-Петербурга.

- В нашем парке 600 автомобилей, 60 из них - в городе на Неве. Основной же состав в Приморском и Хабаровском краях. Планируем также в ближайшее время выйти на Сахалин и Камчатку, - рассказывает заместитель директора Евгения Андрейчук.

Эх, дороги…

Туристы, насмотревшись фотографий, конечно же, не прочь прокатиться к дальневосточным достопримечательностям на арендованном автомобиле. Однако их мечты разбиваются о неразвитую инфраструктуру: как правило, к живописным уголкам ведут плохие дороги или вовсе обозначены лишь направления.

Поэтому, как правило, компании в договорах аренды жестко прописывают маршрут, исключая из него "убитые" трассы. Нарушителям в качестве санкций могут не вернуть оставленный за машину залог.

Кроме этого, технику оснащают GPS-маяком, чтоб отслеживать перемещения клиентов.

На Сахалине более-менее развита дорожная сеть в южной части острова. Чем дальше на север, тем хуже покрытие.

- Мы даем кататься только по асфальту. На мыс Великан отпускать авто не рискуем: после тайфуна дорогу может замыть - и что будет с машиной? - говорит Виктор Архипов.

Аналогичная ситуация на Камчатке.

- На весь полуостров - единственная 200-километровая дорога с твердым покрытием. Красивых мест много, но они недоступны. Популярное у туристов село Апачи у нас под запретом. Ехать по гравийке 150 километров - да ремонт обойдется в большую сумму, чем заработаем! Даже на мыс Маячный не пускаем - он совсем рядом с Петропавловском-Камчатским, но к нему ведет плохая дорога, - сокрушается Николай Феоктистов.

Большинство страховых компаний вообще не станут связываться с автопрокатом. А если кто-то и пойдет навстречу, ставки будут высокими, условия жесткими

Камчатские чиновники считают, что отрасль развивается.

- Рынок автопроката в регионе набирает обороты. С конца мая по октябрь - большое поле для деятельности занятых в этом направлении компаний. Пользуется спросом прокат машин представительского класса для проведения мероприятий, свадеб, встреч делегаций. В службах такси также можно взять авто с водителем, - говорит Наталья Федорова, референт отдела программ, мониторинга и анализа туристической деятельности министерства туризма Камчатского края.

Между тем руководитель Сахалинского туристско-информационного центра Олег Романов признает, что автопрокат и автотуризм - "это, в первую очередь, инфраструктура".

Страхи страхования

Кроме постоянно растущих цен на бензин, высоких налогов и дорогостоящего ремонта головной боли добавляет страховка. Мало того, что непросто найти компании, которые не побоятся заключить договор с прокатчиками. Нужно еще суметь подстроиться под строгие требования.

Приобретение полисов - значительная статья расходов. По словам Олега Тряпичкина, каско "объедает" их компанию на 3,5 миллиона рублей в год. За месяц выходит 290 тысяч, а в день - около десяти тысяч рублей. Поэтому здесь решили использовать добровольное страхование лишь частично, но все же совсем отказываться от него не планируют. Все дело в том, что туристы из центральных и западных регионов страны предпочитают леворульные автомобили, защищенные каско.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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Генеральный директор страхового агентства из Владивостока Сергей Бирюков называет деятельность в сфере автопроката сложной.

- Наиболее приемлемой формой для коллег считается ситуация, когда имущество эксплуатирует собственник. Совсем другое дело, если речь идет об аренде. Люди думают: "Не мое, значит, беречь не буду". Эта простая логика подтверждается статистикой: в случаях с арендными машинами полисный год заканчивается убытками, - объясняет Бирюков.

Поэтому, как резюмирует специалист, большинство игроков рынка вообще не станут связываться с автопрокатом. А если кто-то и пойдет навстречу, ставки будут выше, условия жестче.

Есть и другие нюансы. Например, невозможно застраховать риск невозврата автомобиля. Если компания добровольно дала ключи от машины третьему лицу, это посчитают не угоном, а скорее мошенничеством. Но именно угон может быть застрахован.

Все с теми же дорогами связаны сложности с приобретением каско на Дальнем Востоке. По этому полису убытки покрывают только на трассах общего пользования. А, например, на Сахалине и Камчатке интересные места находятся как раз за их пределами. Поэтому, случись авария в этой глуши, выплат не будет.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Камчатский край

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