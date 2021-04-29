Как в майские праздники будут работать санатории, пансионаты и турбазы

Более половины россиян планируют провести майские каникулы дома - 56 процентов опрошенных ВЦИОМ. Треть поедут на дачи, в другие города - всего семь процентов. И еще меньше отправятся на Черноморское побережье - только три процента. Последнее, впрочем, неудивительно.

Отправиться на майские каникулы в другие города страны планируют лишь семь процентов россиян. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Весенний отпуск за пределами своих регионов большинству сибиряков оказался не по карману. По данным букинговых агентств, в Геленджике стоимость посуточной аренды номеров увеличилась на 60 процентов, в Анапе - на 27, в Туапсе - на 21 процент. Взвинтили цены и авиакомпании. Так, билеты из Омска в Сочи и обратно на семью из двух человек дешевле 40 тысяч рублей уже не найти.

Отчаиваться не стоит, поскольку отдохнуть на праздники можно в здравницах и на базах отдыха своих регионов. Есть и места, и нормальные цены. Но не везде. Корреспонденты "РГ" разведали, что, где и почем.

Размещение на дальневосточных базах отдыха и турбазах в бюджетном номере стоит от трех тысяч рублей и выше. Можно снять и коттедж на компанию друзей - от 11 тысяч в сутки. Пока свободные места на майские праздники есть.

Справки о прививке или отрицательные тесты хозяева баз отдыха не требуют. Правда, из-за противопожарного режима многие виды отдыха и развлечения (шашлыки, например) на турбазах под запретом.

Самарцам повезло больше. В их регионе гостей баз отдыха ждет анимационная программа на свежем воздухе. В загородных комплексах номера и бунгало разбирают как пирожки. Кое-где брони бунгало уже не осталось. Есть двухместный стандарт за пять тысяч в сутки или трехместные номера по семь тысяч.

В Башкирии можно найти путевку со скидкой. После появления новости о продлении майских праздников цены, что радует, не подскочили. В клубе активного отдыха "Звездный" "РГ" рассказали, что на праздничные выходные с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая проходит акция "Поймай май". Она предполагает скидки на проживание и дополнительные услуги - посещения тренажерного зала, солярия - и другие бонусы.

А вот в Сибири продолжительные майские каникулы как раз спровоцировали рост цен на путевки в загородные базы отдыха. "Раньше 4, 5, 6 и 7 мая были рабочими днями, поэтому отдых в это время рассчитывался по категории "будни" и был дешевле, - объяснили "РГ" в омской базе отдыха "Сказка". - А сейчас по категории "выходные". Что дороже".

В среднем десятидневная путевка на двоих в обычный номер на базе отдыха с трехразовым питанием, без лечения в Новосибирске, Омске, Томске и Кемерове стоит 40-45 тысяч.

Дороже всего выйдет отдых в Алтайском крае, куда так любят ездить жители соседних регионов. К примеру, бронь домика в алтайском поселке Манжерок на сутки обойдется в пять тысяч рублей, в Аскате - в семь тысяч.

Бронь домика в алтайском поселке Манжерок на сутки обойдется в пять тысяч рублей. В Самаре за эту цену можно снять только номер на двоих

В Волгоградской области цены зависят от близости к городу. Отдохнуть на Дону в Серафимовичском районе (260 километров от Волгограда) десять дней двум взрослым обойдется от 22 тысяч и выше. В цену входит трехразовое питание. Душ, умывальники и туалет располагаются в отдельном здании.

Как рассказали "РГ" в Агентстве по туризму Красноярского края, наполняемость домов отдыха на майские традиционно высока. Но это не значит, что свободных мест не осталось. Правда, их надо поискать.

Наша попытка забронировать место в санатории "Енисей" привела к неудаче. Администратор учреждения пояснила, что они не будут принимать клиентов до конца пандемии. Зато санаторий "Загорье" работает. Проживание вдвоем в двухместном номере и трехразовое питание обойдутся примерно в 40 тысяч рублей за пять дней. Как и везде в регионах, здесь тест на ковид не требуют. Но "справку об эпидокружении" от терапевта попросят.

Сделали ставку на доступный отдых и в Новосибирской области. Многие санатории подготовили пакеты для отдыха с 1 по 10 мая. На эти туры может распространяться 20-процентный кэшбек.

Между тем

На майские праздники жители сразу нескольких регионов останутся без шашлыков и традиционных пикников на природе. На территории Республики Алтай, в Кузбассе, Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях ввели особый противопожарный режим.

Сибирякам категорически запрещено выезжать в лес, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву, выжигать пожнивные остатки на землях сельскохозяйственного назначения. Жечь костры нельзя даже на дачных участках. Приостанавливается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.

Запрет введен в целях безопасности. С наступлением тепла в Сибири начались неконтролируемые палы травы и мусора. Сельчане жгут отходы, не ставя в известность ни лесников, ни пожарных. А в большинстве сел поля вплотную примыкают к лесным угодьям.

Погода пока способствует опасной тенденции. Ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, в Сибири будут теплыми и ветреными.

Подготовила Наталья Граф, Омск

Проект

На Конюшенной площади Петербурга, где во время Евро-2020 будет работать футбольная деревня, появилось музейное арт-пространство "Квартира № 60", посвященное знаковой победе сборной СССР на первом чемпионате Европы в Париже в 1960 году.

"Квартира № 60" стилизована под классическую хрущевку - самое популярное жилье того времени. Соответственно, здесь представлены предметы быта, характерные именно для 60-х годов прошлого столетия, в том числе плакаты, фотографии со спортивных матчей. В похожей квартире могли жить как сами спортсмены, так и их болельщики. Никаких изысков, все очень просто. А небольшой круглый стол, застеленный плюшевой скатертью, словно ждет, когда за него сядут пить чай хозяева.

Фото: Сергей Николаев

Посетители смогут побывать в атмосфере того времени и пережить чувство гордости за страну, когда наши спортсмены одержали победу в первом Евро. Им в этом помогут мультимедийные технологии, с помощью которых можно прослушать аудиоспектакль с эффектом погружения. На нем можно узнать подробности из жизни первых победителей Кубка Европы. Ну а главным экспонатом стал оригинальный "Золотой мяч" голкипера Льва Яшина, которого в 1963 году признали лучшим футболистом Европы.

Как заявил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский, "Эта арт-инсталляция о том, как мы любим спорт, как мы любим футбол, как мы умеем болеть, это часть нашей культуры".

Подготовила Татьяна Тюменева, Санкт-Петербург