В Хабаровском крае довольно много жилых домов признано объектами культурного наследия. Государство берет такие здания под особую охрану. Но их жильцы фактически становятся заложниками этого статуса. Дело в том, что содержать дома - памятники архитектуры и сохранять их эстетический вид крайне сложно.

Все расходы по поддержанию нормального состояния многоквартирных домов (МКД) лежат на плечах жильцов. В охраняемых зданиях подобные траты нередко становятся непосильной ношей.

Ремонт этих МКД дорого обходится из-за необходимости таких дополнительных работ, как авторский надзор и историко-культурная экспертиза. Собственники просто не могут накопить достаточно средств за счет ежемесячных взносов. Далеко не всегда они готовы увеличить эту сумму добровольно, ведь зачастую в таких домах живут пожилые люди, не имеющие возможности платить больше. В Хабаровском крае немалое количество многоэтажек было отремонтировано за счет заимствования средств одних многоквартирных домов для проведения работ в других на возвратной основе. Но даже эта система не может обеспечить проведение капитального ремонта для домов - памятников культуры. Объем средств, которые можно заимствовать, несопоставим со стоимостью создания проектной документации, экспертизы проекта и авторского надзора работ.

Приведу в пример дом номер 62 на улице Ленина. Он не является аварийным, но архитектурные элементы его фасада разрушаются, часть декоративного балкона, выходящего на центральную улицу, периодически обваливается. Для этого МКД максимальная сумма заимствования с учетом оплаченных средств составляет 1,8 миллиона рублей. Но только проектная документации на ремонт стоит почти 650 тысяч. А сам ремонт фасада в подобных зданиях в среднем обходится в 3-3,5 миллиона рублей.

Справиться с проблемой помогло бы дополнительное финансирование со стороны муниципалитета или государства. Или новый алгоритм компенсации разницы между стоимостью капремонта на объектах с особым статусом и без него. Но пока подобных вариантов не предусмотрено.

Без проблем отремонтировать здания не удается даже в тех случаях, когда собственники собирают необходимую сумму, в том числе за счет увеличения размера взносов

Кроме того, привлечь к капремонту домов - памятников культуры подрядные организации сложно. Они должны иметь специальную лицензию на проведение таких работ. Но обходится она слишком дорого, а потому есть у незначительного количества компаний. Да и среди них далеко не все готовы работать по сметным расчетам, которые можно представить на аукционах, исходя из финансовой достаточности многоквартирного дома, даже при увеличении взноса на капитальный ремонт. Им это опять-таки невыгодно. Кроме того, все работы в доме - памятнике культуры осуществляются с разрешения и по согласованию управления культуры, что усложняет организационный процесс капитального ремонта. И это тоже отпугивает подрядчиков.

Аспекты организации и проведения капремонта таких домов не проработаны должным образом в законодательной сфере. Речь идет и о привлечении специализированных подрядных организаций, и о применении механизмов софинансирования, а также использовании внебюджетных источников.

Без проблем отремонтировать здания не удается даже в тех случаях, когда собственники собирают необходимую сумму, в том числе за счет увеличения размера взносов. Процесс усложняется и растягивается из-за необходимости дополнительных согласований и разрешений.

Например, уже долгое время не может завершиться история сразу с двумя МКД - на Дзержинского, 66 в Хабаровске и на проспекте Мира, 12 в Комсомольске-на-Амуре. Собственники квартир в обоих домах хотели провести капитальный ремонт системы электроснабжения. Была разработана проектно-сметная документация, но в ходе получения разрешения возникли критические замечания, требующие устранения. На это нужно время. А в Комсомольске, помимо этого, проектировщик отказывается от проведения авторского надзора, согласиться на это он должен добровольно.

Проблему организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, отнесенных к объектам культурного наследия, необходимо решать. Чем быстрее, тем лучше. И в первую очередь - смягчить нормы законодательного регулирования работ в жилых домах - памятниках культуры. Особенно, когда речь идет о ремонте инженерных сетей, не меняющих облик дома.