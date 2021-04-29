В Хабаровске открылся первый в ДФО пункт вакцинации в аэропорту

Международный аэропорт Хабаровска стал первым на Дальнем Востоке, где заработал пункт бесплатной вакцинации от коронавируса.

Сделать прививку смогут только граждане России при предъявлении паспорта, полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС. После получения услуги, человек получит сертификат профилактических прививок с отметкой. Информация также появится в личном кабинете на портале "Госуслуги". Вторую прививку можно будет сделать в своей поликлинике или другом пункте.

Как рассказала главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ в ДФО Анна Кузнецова, в Хабаровском крае действует более 60 пунктов вакцинации. Всего привито свыше 75 тысяч жителей.

"Открытие пункта вакцинации в аэропорту - важное решение. Здесь могут сделать прививку граждане, вылетающие как в северные районы края, так, и в другие регионы страны", - отметила Анна Кузнецова.

Как уточнили в пресс-службе АО "Хабаровский аэропорт", сделать прививку можно будет в любой будний день с 9 до 15 часов.