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29.04.2021 07:54
Рубрика: Общество

С угля возьмут дань

Экологический туризм в ДФО предложили развивать на деньги иностранных судовладельцев
Текст: Ольга Журман (Приморский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 93(8444)
Президент РФ поручил изучить целесообразность введения сбора за перевалку угля в портах Дальнего Востока. Речь идет об идее создать за счет этих денег Фонд развития экологического туризма в ДФО - с таким предложением ранее выступил глава минвостокразвития Алексей Чекунков. Средства фонда планируется направлять на поддержку малого и среднего бизнеса в тур­отрасли.
Эксперты считают, что попытка ввести новый сбор - косвенное признание того, что меры по избавлению от угольной пыли не приводят к желаемому эффекту. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Эксперты считают, что попытка ввести новый сбор - косвенное признание того, что меры по избавлению от угольной пыли не приводят к желаемому эффекту. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Эксперты считают, что попытка ввести новый сбор - косвенное признание того, что меры по избавлению от угольной пыли не приводят к желаемому эффекту. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Перегружающие уголь портовые терминалы, как правило, - резиденты свободного порта Владивосток или территорий опережающего развития. Правила для ведения там бизнеса определены несколько лет назад, инвесторы получили не только множество преференций, но и льготы как на федеральном, так и на местном уровне, в том числе по налоговым сборам. С перевозящими уголь судовладельцами они работают на своих условиях. Стало быть, для иностранных перевозчиков воплощение новой идеи будет означать увеличение сборов в наших портах. Собственно говоря, то, что деньги предполагается взимать с судовладельцев, отметил и Алексей Чекунков.

Фото: Сергей Красноухов
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- Сбор составит всего около одного процента от маржи угольного бизнеса. Данная мера обеспечит поддержку сфере экологического туризма в объеме более 2,5 миллиарда рублей в год и принесет дополнительный доход занятым в отрасли дальневосточникам, мимо которых ежегодно в порты направляется 100 миллионов тонн угля, - сказал руководитель минвостокразвития.

В Национальной программе развития Дальнего Востока прописано создать до 2035 года в каждом субъекте ДФО туристический кластер. В регионах округа - уникальные природные достопримечательности, о которых среднестатистический житель европейской части России просто не имеет представления. Но их не показать без развитой туристической инфраструктуры. А мелкий и средний бизнес такую инфраструктуру без помощи со стороны не обеспечит.

Поэтому идея создания Фонда развития экологического туризма на Дальнем Востоке нашла множество сторонников. Один из них - руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур, давно работающий в этой отрасли и прекрасно понимающий происходящие в ней процессы.

Новый сбор сможет обеспечить поддержку экотуризма на 2,5 миллиарда рублей

- За счет чего фонд должен формироваться? Может быть, и за счет портовых сборов… Я вижу в сборе на перегрузку угля в портах ДФО аналог курортному. О нем в свое время много спорили, а сейчас уже почти забыли о его существовании. Между тем он приносит большую пользу. Правда, взимается не с бизнеса, а с физических лиц. Видимо, все дело в размере сбора, - рассуждает Владимир Щур.

Более скептически подходит к проблеме Юрий Авдеев, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

- Надо определиться - или мы создаем преференции для развития бизнеса на Дальнем Востоке, или нет. У нас выходит так: инициируем, а потом забываем о своих же начинаниях. Мы сдаем назад, придумывая новый портовый сбор на перевалку угля, который с удовольствием продаем в АТР? - задается он вопросом.

Фото: РИА Новости
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Почему сбор пытаются "назначить" именно за перегрузку угля, а не за экспорт леса, например? Опрошенные "РГ" эксперты считают, что это косвенное признание того, что все меры, призванные минимизировать вредное влияние угольной пыли от морских терминалов, не приводят к желаемому эффекту.

Экологи обращают внимание на еще один факт. Космические снимки показывают, что черный шлейф, например, от портов в Находке уходит на несколько километров как раз к месту, где массово отдыхают туристы. Выходит, терминалы будут продолжать пылить, откупаясь от проблемы - пусть и деньгами судовладельцев.

К слову, министр энергетики РФ Александр Новак осторожно отнесся к инициативе. По его предложению, эту идею обсудят дополнительно. Срок обсуждения определен до 1 июля текущего года.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Развитие туризма в России Господдержка малого бизнеса

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