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29.04.2021 03:44
Рубрика: Общество

В Приморье перед летним сезоном вакцинируют персонал турбаз

Текст: Ольга Журман

В Приморском крае перед началом летнего сезона пройдет вакцинация работников туристических баз. Как заявил губернатор Олег Кожемяко, за соблюдением санитарного режима будут следить административные комиссии.

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Кроме того, на совещании с главами муниципальных образований стало известно, что в регионе во время майских праздников поликлиники будут работать все дни, кроме двух воскресений - 2 и 10 мая.

"Готовы принимать тех, кому было неудобно привиться в рабочие дни", - обозначила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

По словам Олега Кожемяко, от коронавируса привито 15,2 процента жителей Приморья.

"Но этих темпов недостаточно. Прежде всего, эту профилактическую работу нужно организовать на крупных предприятиях в удобное для рабочих время", - подчеркнул губернатор.

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