За Полярным кругом "качать" стали в 165 раз больше

Специалисты Мегафона отметили взрывной рост потребления мобильного интернета среди своих абонентов в первом квартале 2021 года в тех населенных пунктах Республики Саха (Якутия), где была запущена сеть LTE. Так, в Вилюйске, одном из старейших городов региона, мобильный интернет-трафик за этот период вырос больше, чем в 2,5 раза. А расположенный в Арктической зоне поселок Оленек в первом квартале 2021-го "качал" уже в 165 раз больше данных, чем годом ранее.

В целом потребление мобильного интернета в сети МегаФон в Якутии с начала года выросло на треть. В столице республики рост составил 25 процентов, во втором по количеству населения городе - Нерюнгри - трафик вырос на 34 процента. При этом Якутия прочно удерживает первое место на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири и остается одним из лидеров в масштабах всей России по среднемесячному объему потребления мобильного трафика - около 20 гигабайт на одного абонента.

"Цифровизация самых разных сфер нашей жизни идет высокими темпами, дополнительно ускорившись в условиях пандемии, - отмечает Наталия Ящук, директор Якутского отделения МегаФона. - И очень важно, чтобы быстрый доступ в интернет был у как можно большего числа жителей Республики. Поэтому сейчас, развивая сеть, мы делаем акцент на тех населенных пунктах, в которых до этого отсутствовала связь четвертого поколения".

За последний год доступ к сети LTE оператора и, как следствие, - к новым цифровым возможностям, получили еще 130 тысяч человек в более чем 40 населенных пунктах Якутии. Быстрый мобильный интернет стал доступен жителям города Вилюйска, поселков Оленек, Кызыл-Сыр, Сунтар, Усть-Майя, Хандыга, села Верхневилюйск и ряда других.

При этом, потребление мобильного интернета не всегда пропорционально количеству населения. Так, шеститысячный поселок Хандыга в первом квартале этого года генерировал в два раза больше трафика, чем 11-тысячный Вилюйск.

Почти четверть всего мобильного интернет-трафика приходится на Youtube. Как и жители других российских регионов, якутяне активно смотрят видео на этом видеохостинге. На втором месте со значительным отрывом находится Instagram, а третью позицию занимают сервисы "ВКонтакте". Среди мессенджеров безусловный лидер - WhatsApp, на втором месте по популярности - Telegram.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Мегафон"