За Полярным кругом "качать" стали в 165 раз больше

Новости

Пункты вакцинации от COVID-19 в Подмосковье будут работать в майские праздники 12:28
Репетицию воздушного парада над Калининградом показали на видео 12:23
Весной к контрольным проверкам привлекалось более 300 тысяч военнослужащих 12:20
В Москве назвали число желающих заключить брак в праздник 12:14
На Урале передано в суд дело об афере с биатлонным центром 12:14
Академик РАН оценил опасность "петербургского" штамма коронавируса 12:11
Некоторым заключенным в Испании разрешили иметь телефоны 12:10
Глава Минюста Чехии заявила о нескольких версиях причин взрывов во Врбетице 12:10
Получать "черную" и "серую" зарплату готовы лишь 36% россиян 11:49
Названы регионы-лидеры по раздельному сбору мусора 11:47
"Признание моей компетенции": Лоза о сравнении со Шварценеггером 11:44
Спрос на золотые украшения вырос на 52% 11:43
Эстония увеличит расходы на оборону 11:37
Более 100 тысяч школьников зарегистрировались на платформе "Сферум" 11:37
"Яндекс" объявил о покупке банка "Акрополь" 11:34
Джабаров прокомментировал отключение РФ от SWIFT 11:16
Американский беспилотный вертолет врезался в борт военного корабля 11:05
Премьер Саксонии заявил о желании ФРГ поскорее запустить Северный поток-2 11:03
Минпромторг, Минсельхоз и ФАС проработают вопрос снижения экспорта гречихи 11:00
В Якутске задержали молодых людей, потушивших Вечный огонь 10:59
Москвич оплатил доставку еды с автоматом на плече 10:39
Россияне сообщили о готовности перейти на электронные трудовые документы 10:39
На Байкале мужчина разбился насмерть, столкнувшись с ледяной глыбой 10:38
Россияне рассказали, где проведут майские праздники 10:23
Мэра Томска Ивана Кляйна повторно прооперировали 10:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 11:41

За Полярным кругом "качать" стали в 165 раз больше

Специалисты Мегафона отметили взрывной рост потребления мобильного интернета среди своих абонентов в первом квартале 2021 года в тех населенных пунктах Республики Саха (Якутия), где была запущена сеть LTE. Так, в Вилюйске, одном из старейших городов региона, мобильный интернет-трафик за этот период вырос больше, чем в 2,5 раза. А расположенный в Арктической зоне поселок Оленек в первом квартале 2021-го "качал" уже в 165 раз больше данных, чем годом ранее.
Фото: МегаФон Фото: МегаФон
Фото: МегаФон

В целом потребление мобильного интернета в сети МегаФон в Якутии с начала года выросло на треть. В столице республики рост составил 25 процентов, во втором по количеству населения городе - Нерюнгри - трафик вырос на 34 процента. При этом Якутия прочно удерживает первое место на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири и остается одним из лидеров в масштабах всей России по среднемесячному объему потребления мобильного трафика - около 20 гигабайт на одного абонента.

"Цифровизация самых разных сфер нашей жизни идет высокими темпами, дополнительно ускорившись в условиях пандемии, - отмечает Наталия Ящук, директор Якутского отделения МегаФона. - И очень важно, чтобы быстрый доступ в интернет был у как можно большего числа жителей Республики. Поэтому сейчас, развивая сеть, мы делаем акцент на тех населенных пунктах, в которых до этого отсутствовала связь четвертого поколения".

За последний год доступ к сети LTE оператора и, как следствие, - к новым цифровым возможностям, получили еще 130 тысяч человек в более чем 40 населенных пунктах Якутии. Быстрый мобильный интернет стал доступен жителям города Вилюйска, поселков Оленек, Кызыл-Сыр, Сунтар, Усть-Майя, Хандыга, села Верхневилюйск и ряда других.

При этом, потребление мобильного интернета не всегда пропорционально количеству населения. Так, шеститысячный поселок Хандыга в первом квартале этого года генерировал в два раза больше трафика, чем 11-тысячный Вилюйск.

Почти четверть всего мобильного интернет-трафика приходится на Youtube. Как и жители других российских регионов, якутяне активно смотрят видео на этом видеохостинге. На втором месте со значительным отрывом находится Instagram, а третью позицию занимают сервисы "ВКонтакте". Среди мессенджеров безусловный лидер - WhatsApp, на втором месте по популярности - Telegram.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Мегафон"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ДФО Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Совфед подготовит предложения об усилении наказания за серые зарплаты
Посольство РФ опровергло информацию о заморозке соглашения о базе ВМФ в Судане
Боррель признал невозможность отключения России от SWIFT
В Индию прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом
Китай запустил на орбиту базовый модуль национальной космической станции