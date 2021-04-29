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29.04.2021 11:58
Рубрика: Общество

Фальков: Приемная кампания в вузах начнется 20 июня

Текст: Мария Агранович
В этом году вузы начнут прием документов от абитуриентов 20 июня, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в четверг.
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

- Прием документов в вузы начнется 20 июня. Вторая важная для абитуриентов дата - 29 июля. В этот день заканчивается прием документов. И 17 августа - окончательные процедуры, связанные с зачислением, - сказал Валерий Фальков.

Он отметил, что в этом году прием пройдет в более спокойном режиме, чем прошлым летом, но все прошлогодние наработки будут использоваться, в частности, дистанционный прием документов.

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Максимум бюджетных мест получат вузы крупных научно-образовательных регионов

Текст: Мария Агранович
Более 73 процентов бюджетных мест на 2022/2023 учебный год будет направлено в регионы. Об этом сообщил в четверг министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Но увеличение бюджетных мест в целом по стране не значит, что они вырастут в каждом регионе. Здесь многое зависит от особенностей рынка труда, от приема в прошлые годы и от заявок самих вузов.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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- Наибольшее количество мест, за исключением наших столиц, будет направлено в крупные научно-образовательные регионы - республика Татарстан, Свердловская, Ростовская, Новосибирская области, республика Башкортостан, Томская область и Красноярский край, - перечислил Валерий Фальков. - Это лидеры по абсолютному количеству бюджетных мест. В Свердловской области, например, их 20 тысяч, в Татарстане - 21 тысяча, в Томской области почти 12,5 тысяч.

Но не только абсолютное число важно. В министерстве отмечают и лидеров по динамике увеличения мест.

- В числе рекордсменов по сравнению с 2021 годом, например, Карачаево-Черкесская республика: здесь вузы получат на 30 процентов больше мест, - уточнил глава Минобрнауки. - Также динамику показывает Мурманская область - рост на 29 процентов, Псковская область - на 19 процентов, республика Бурятия, Новгородская область, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская республика и Амурская область.

Какие вузы получают больше мест в первую очередь?

- Если в регионе расположено несколько вузов, в котором готовят педагогов, например, то наибольшее число мест получит тот из них, где высокое качество подготовки, - отметил Валерий Фальков.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Восточная Сибирь Классный час с Марией Агранович

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