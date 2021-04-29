Фальков: Приемная кампания в вузах начнется 20 июня

Более 73 процентов бюджетных мест на 2022/2023 учебный год будет направлено в регионы. Об этом сообщил в четверг министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Но увеличение бюджетных мест в целом по стране не значит, что они вырастут в каждом регионе. Здесь многое зависит от особенностей рынка труда, от приема в прошлые годы и от заявок самих вузов.

- Наибольшее количество мест, за исключением наших столиц, будет направлено в крупные научно-образовательные регионы - республика Татарстан, Свердловская, Ростовская, Новосибирская области, республика Башкортостан, Томская область и Красноярский край, - перечислил Валерий Фальков. - Это лидеры по абсолютному количеству бюджетных мест. В Свердловской области, например, их 20 тысяч, в Татарстане - 21 тысяча, в Томской области почти 12,5 тысяч.

Но не только абсолютное число важно. В министерстве отмечают и лидеров по динамике увеличения мест.

- В числе рекордсменов по сравнению с 2021 годом, например, Карачаево-Черкесская республика: здесь вузы получат на 30 процентов больше мест, - уточнил глава Минобрнауки. - Также динамику показывает Мурманская область - рост на 29 процентов, Псковская область - на 19 процентов, республика Бурятия, Новгородская область, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская республика и Амурская область.

Какие вузы получают больше мест в первую очередь?

- Если в регионе расположено несколько вузов, в котором готовят педагогов, например, то наибольшее число мест получит тот из них, где высокое качество подготовки, - отметил Валерий Фальков.