Как в майские праздники будут работать санатории, пансионаты и турбазы

Отдохнуть на майские праздники в здравницах и на базах отдыха - можно. Есть и места, и нормальные цены. Но не везде. Корреспонденты "Российской газеты" разведали что, где и почем?

Базы отдыха: поймай май!

Размещение на дальневосточных базах отдыха и турбазах в бюджетном номере стоит от трех тысяч рублей и выше. Можно снять и коттедж на компанию друзей - от 11 тысяч в сутки. Пока свободные места на майские праздники есть.

Справки о вакцинации или отрицательные тесты хозяева баз отдыха и турбаз не требуют. Правда, из-за противопожарного режима многие виды отдыха и традиционные майские развлечения (шашлыки, например) на турбазах сейчас под запретом.

Зато гостей баз отдыха Самарской области на майские праздники ждет анимационная программа на свежем воздухе и в ресторане. В загородных комплексах номера и бунгало разбирают, как горячие пирожки.

В одном из самарских популярных загородных комплексах сообщили, что на десять дней майских праздников брони бунгало уже не осталось. В наличии только двухместный стандарт без возможности организовать дополнительное спальное место. Стоимость - пять тысяч рублей в сутки. На момент звонка оставалось еще два трехместных номера по цене семь тысяч рублей за сутки. В стоимость номера входят завтраки.

В Башкирии можно найти путевку со скидкой. После появления новости о продлении майских праздников жители республики тут же начали обзванивать все базы отдыха и турбазы. Цены, что радует, на этой новости не подскочили.

В клубе активного отдыха "Звездный" корреспонденту "Российской газеты" рассказали, что на праздничные выходные с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая проходит акция под названием "Поймай май". Она предполагает скидки на проживание и дополнительные услуги в виде посещения тренажерного зала, солярия и другие бонусы. Большинство турбаз и в Башкирии не требуют от клиентов медицинских документов.

А вот в Сибири продолжительные майские каникулы спровоцировали рост цен на путевки в загородные базы отдыха. "Раньше 4,5,6 и 7 мая были рабочими днями, поэтому отдых в это время рассчитывался по категории "будни" и был дешевле, - объяснили "РГ" представители омской базы отдыха "Сказка". - После того, как эти дни объявили выходными, цены на проживание в номерах стали рассчитываться уже по "выходной" категории".

В среднем, десятидневная путевка на двоих в обычный номер на базе отдыха с трехразовым питанием, но без лечения в Новосибирске, Омске, Томске и Кемерове стоит в районе 40-45 тысяч рублей. Дороже всего выйдет отдых в Алтайском крае, куда так любят ездить жители соседних регионов. К примеру, бронь домика в алтайском поселке Манжерок на сутки обойдется в пять тысяч рублей, в Аскате - в семь тысяч рублей.

В Волгоградской области цены зависят от близости к городу. Например, десятидневный отдых на Дону в Серафимовичском районе (260 километров от Волгограда) двум взрослым обойдется в сумму от 22 тысяч рублей и выше. В цену входит трехразовое питание. Домики без изысков: в комнате две кровати, тумбочка, шкаф, стулья. А вот душ, умывальники с горячей и холодной водой, туалет - располагаются в отдельном здании. Сертификат о вакцинации не требуют.

Все еще есть места и даже отдельные домики в гостевом комплексе "Нарым" (национальный парк "Красноярские Столбы"). Документов, подтверждающих COVID-статус, предъявлять не придется. И цена за домик на шесть человек не кусается.

Калининград: шансов все меньше

Найти в Калининградской области свободный номер в отеле или квартиру на период с первого по десятое мая непросто. В столице региона, по данным одного из крупнейших сайтов-агрегаторов жилья, забронировано 98 процентов номеров.

Остались либо варианты с низким рейтингом, либо просторные апартаменты стоимостью от десяти тысяч рублей за ночь. Есть еще несколько однокомнатных и двухкомнатных квартир с неплохим ремонтом за три-пять тысяч рублей за ночь, но их быстро разбирают. В курортном Зеленоградске недоступно 86 процентов вариантов жилья, в Светлогорске - 89 процентов.

В нескольких отелях и санаториях, которые обзвонил корреспондент "Российской газеты", заявили, что они работают в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и справки о прохождении вакцинации либо результаты тестов на коронавирус у своих постояльцев не требуют.

Санатории: есть свободные места

Как рассказали "РГ" в Агентстве по туризму Красноярского края, наполняемость домов отдыха на майские праздники традиционно высока. Но это не значит, что свободных мест уже не осталось. Правда, их надо поискать.

Попытка корреспондента "РГ" забронировать место в санатории "Енисей" оказалась провальной. На майские праздники здесь действует режим "обсервации, карантинной зоны". Администратор учреждения пояснила, что они не принимают клиентов до тех пор, пока пандемия не закончится.

А вот санаторий "Загорье" готов встретить отдыхающих. Причем, судя по разговору с администрацией, доступны номера в разных категориях: одноместные, двухместные, люкс и так далее. Проживание вдвоем в двухместном номере и трехразовое питание обойдется примерно в 40 тысяч рублей за пять дней. Справок о вакцинации от COVID-19 или отрицательных результатов теста на коронавирус здесь не требуют. Однако попросят "справку об эпидокружении", выданную терапевтом по месту жительства.

Сделали ставку на доступный отдых в Новосибирской области. Многие санатории к майским праздникам подготовили специальные пакеты для отдыха именно с первого по десятое мая. При этом организаторы напоминают, что на эти туры может распространяться 20% кэшбек по программе Ростуризма. Некоторые санатории предоставляют и особые скидки на эти даты.

Сибирь: лучше дома

Весенний отпуск за пределами своих регионов большинству сибиряков оказался не по карману. По данным букинговых агентств, в Геленджике стоимость посуточной аренды номеров увеличилась на 60 процентов, в Анапе - на 27, в Туапсе на 21 процент.

Взвинтили цены и авиакомпании. Так, билеты из Омска в Сочи и обратно на семью из двух человек дешевле 40 тысяч рублей уже не найти.

"Российская газета" продолжит рассказывать, как пройдут майские праздники в российских регионах.