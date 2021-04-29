Мишустин отметил растущий интерес к евразийской интеграции

В столице Татарстана началось заседание Евразийского межправительственного совета. К обсуждению сотрудничества премьер-министры стран-участниц подошли обстоятельно. В четверг они провели дискуссию только в узком составе, а в пятницу снова соберутся за одним столом, чтобы продолжить переговоры уже с участием министров и экспертов.

- Наша встреча подтверждает еще раз растущий интерес к евразийской интеграции, - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, открывая встречу на правах принимающей стороны.

В Казань прилетели не только делегации от евразийской "пятерки" (России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении), но также из Кубы, Молдавии и Узбекистана, состоящих при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве наблюдателей. Пригласили на эту межправительственную встречу и представителей Таджикистана и Туркменистана.

- Повестка заседания содержит ряд важных вопросов, которые определяют основные направления нашей работы в промышленности, сельском хозяйстве и во многих других отраслях. Убежден, что решения, которые будут приняты, придадут новый импульс нашей интеграции в Евразийском экономическом союзе, - подчеркнул российский премьер.

До начала межправсовета Михаил Мишустин успел поочередно обсудить вопросы двустороннего сотрудничества с коллегами из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Армении. Актуальных тем сейчас две: восстановление товарооборотов и борьба с коронавирусной инфекцией. Связь между ними практически прямая.

Председатель правительства Таджикистана Кохир Расулзода попросил Мишустина предоставить его стране российские вакцины. Массовую прививочную кампанию среди населения Душанбе начал в марте препаратами AstraZeneca. "Вместе с тем не скрою, что население Таджикистана больше доверяет российским вакцинам", - заметил Расулзода.

- Все три российские вакцины показали свою высокую эффективность, но мы наблюдаем явные попытки политизации темы вакцины. В отношении российской вакцины используется недобросовестная конкуренция, - заявил таджикский премьер-министр.

В Узбекистане уже имели возможность непосредственно убедиться в действенности "Спутника V" и не против получить новые партии. "Мы хотели бы просить вас увеличить его объем. Мы готовы контракт увеличить и были бы рады, если есть такая возможность, чтобы начать производство ее (вакцины - прим. "РГ") в Узбекистане", - сказал глава узбекского правительства Абдулла Арипов.

Кабинеты министров двух стран активно прорабатывают визит в России президента Узбекистана. "Прорабатывается солидный пакет документов и готовится очень насыщенная программа его пребывания", - заметил Мишустин. Это должно помочь достижению амбициозной задачи по увеличению взаимной торговли между странами до 10 миллиардов долларов. Интересно, что проблемы прошлого года каким-то образом обошли стороной сотрудничество Москвы и Ташкента. Объем торговли по сравнению с 2019 годом вырос на 16 процентов и составил почти шесть миллиардов долларов.

Но это редкий, практически единичный пример. Так, с Арменией товарооборот снизился примерно на 10 процентов, до 2,3 миллиарда долларов, отметил Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Конечно, нас такая ситуация не устраивает. Предлагаю поручить нашей межправкомиссии подготовить новые инициативы для увеличения товарооборота, роста взаимных инвестиций с Арменией", - выступил он с инициативой.

Большие возможности для совместной работы, считает Михаил Мишустин, открыли договоренности президентов России, Армении и Азербайджана после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе. "Это в первую очередь разблокирование всех экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов. Все это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона", - подчеркнул Мишустин.

Никол Пашинян особо отметил роль, которую сыграл президент России Владимир Путин для прекращения конфликта в регионе. "И хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе эффективной. Это уже для нас сейчас очевидно", - добавил он.