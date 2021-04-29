Пьяный кировчанин сообщил о взрывчатке в поезде Москва - Киров

Полицейские задержали 37-летнего жителя Кирова, который сообщил о минировании поезда Москва - Киров. Инцидент произошел в тот момент, когда состав подъезжал к станции Шахунья в Нижегородской области, сообщается на сайте кировского линейного отдела МВД России на транспорте.

Из-за "шутки" пьяного мужчины сотрудникам транспортной полиции и экстренных служб Шахуньи пришлось эвакуировать пассажиров поезда. Кинологи с собаками обследовали не только вагоны, но и помещение вокзала, а также прилегающую к нему территорию. Задержка состава составила почти два часа.

Оказавшись в отделе полиции, "минер" объяснил свои действия тем, что был сильно пьян.