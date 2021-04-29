В Башкирии завели дело после оплаты услуг риелтора деньгами для сирот

Специалист отдела администрации Бураевского района Башкирии стал фигурантом уголовного дела по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб". Об этом сообщили в СУ СК РФ по республике.

Как считает следствие, с июня 2019 по октябрь 2020 года чиновник, будучи также секретарем комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд администрации района, составлял муниципальные контракты на покупку жилья для детей-сирот. По версии следствия, подозреваемый самостоятельно включил в десять контрактов оплату агентских услуг риелтора продавцов недвижимости - супруга его родной сестры. А также обеспечил подписание этих документов. Общая сумма договоров составила более 12 миллионов рублей.

В СК подчеркнули, что 33-летний чиновник скрыл от руководства о наличии конфликта интересов из-за родства с лицом, участвующим в аукционе.

- Цены на приобретаемое жилье были завышены на величину стоимости услуг риелтора, которая в некоторых случаях достигала четверти от стоимости самой недвижимости, - отметили правоохранители. - Родственник подозреваемого необоснованно получил в общей сложности свыше двух миллионов рублей бюджетных средств. Администрации района причинен особо крупный ущерб.

Следователи изъяли из администрации района документацию. Сейчас идет допрос руководства и работников подразделения.