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29.04.2021 11:09
Рубрика: Происшествия

В Башкирии завели дело после оплаты услуг риелтора деньгами для сирот

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Специалист отдела администрации Бураевского района Башкирии стал фигурантом уголовного дела по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб". Об этом сообщили в СУ СК РФ по республике.

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Как считает следствие, с июня 2019 по октябрь 2020 года чиновник, будучи также секретарем комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд администрации района, составлял муниципальные контракты на покупку жилья для детей-сирот. По версии следствия, подозреваемый самостоятельно включил в десять контрактов оплату агентских услуг риелтора продавцов недвижимости - супруга его родной сестры. А также обеспечил подписание этих документов. Общая сумма договоров составила более 12 миллионов рублей.

В СК подчеркнули, что 33-летний чиновник скрыл от руководства о наличии конфликта интересов из-за родства с лицом, участвующим в аукционе.

- Цены на приобретаемое жилье были завышены на величину стоимости услуг риелтора, которая в некоторых случаях достигала четверти от стоимости самой недвижимости, - отметили правоохранители. - Родственник подозреваемого необоснованно получил в общей сложности свыше двух миллионов рублей бюджетных средств. Администрации района причинен особо крупный ущерб.

Следователи изъяли из администрации района документацию. Сейчас идет допрос руководства и работников подразделения.

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