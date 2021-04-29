В Чувашии курировать реализацию нацпроектов будут вице-премьеры

Реализацию 11 национальных проектов в Чувашии будут курировать заместители председателя правительства. Ответственных по конкретным направлениям назначили на заседании Совета при главе Чувашии по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Так, на вице-премьера - министра образования и молодежной политики республики Аллу Салаеву возложены направления "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Наука" и "Культура".

Куратором проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", "Цифровая экономика Российской Федерации" назначен министр экономического развития и имущественных отношений ЧР Дмитрий Краснов.

Направление "Экология" закрепили за главой минсельхоза республики Сергеем Артамоновым. Ответственность за реализацию проектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда" возложили на министра строительства, архитектуры и ЖКХ ЧР Владимира Осипова.

По данным минфина региона, в 2021 году объем финансирования работ по нацпроектам в Чувашии составляет более восьми миллиардов рублей. На данный момент заключено 36 государственных контрактов из 182 планируемых к заключению и 67 муниципальных контрактов из 201 планируемых. В рамках национальных проектов в республике ведется строительство 44 крупных объектов.

- Руководителей отраслевых штабов проектов прошу в течение ближайших трех недель посетить каждый объект капитального строительства. В конце следующего месяца обсудим их в рабочем порядке и детально рассмотрим планы по вводу их в эксплуатацию и план их реализации на следующем заседании стратсовета, - заявил на заседании Олег Николаев.