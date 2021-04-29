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29.04.2021 14:54
Рубрика: Происшествия

В Самаре после скандала уволилась директор пансионата для детей-инвалидов

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Директор госучреждения "Самарский пансионат для детей-инвалидов" уволилась по собственному желанию после того, как прокуратура нашла нарушения прав детей в этом заведении закрытого типа. Об этом сообщило надзорное ведомство.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани
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Проверка прошла во вторник 27 апреля. Ее инициировали волонтеры, которых начали пускать в пансионат для общения с детьми неделю назад после длительного перерыва с февраля 2020 года (были серьезные ограничения по ковиду). Общественники сделали вывод, что в учреждении недостаточно хорошо заботятся о детях и обратились в министерство социально-демографической политики региона. В свою очередь ведомство привлекло прокуратуру, чтобы сразу зафиксировать все возможные нарушения. В проверке также принял участие специалист аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе и две общественные организации, которые занимаются детьми с инвалидностью.

После проверки депутата Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что в этом пансионате детей "привязывали к кроватям и одевали их в обноски", а также плохо кормили. В качестве примера он разместил рецепт лукового салата, которым кормили ребят с инвалидностью, из ингредиентов - только лук и подсолнечное масло.

Во время проверки, отмечают в надзорном органе, были зафиксированы нарушения законодательства о несовершеннолетних. В прокуратуре пока не делают окончательных выводов. Как пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства, проверка закончится через месяц. Остальные участники проверки также подтвердили "РГ", что сейчас пишут отчеты, чтобы свести все нарушения воедино.

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