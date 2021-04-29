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29.04.2021 10:20
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области из-за ДТП опрокинулся нефтевоз

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области из-за ДТП с участием нефтевоза перекрыта федеральная трасса Сызрань - Волгоград.

Фото: Пресс-служба Уральской транспортной покуратуры
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Как сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области, на трассе вблизи села Луганское в четверг утром произошло ДТП с участием нефтевоза КамАЗа и автомобиля Toyota Land Cruiser. В результате дорожно-транспортного происшествия нефтевоз опрокинулся, топливо разлилось на дорогу.

В легковом автомобиле в момент ДТП находилось четыре человека, среди них мальчик 12 лет. Как рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД, ребенок с травмами был госпитализирован, остальные участники ДТП не пострадали.

Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий аварии и сбору разлившегося топлива.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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