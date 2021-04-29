В Саратовской области из-за ДТП опрокинулся нефтевоз

В Саратовской области из-за ДТП с участием нефтевоза перекрыта федеральная трасса Сызрань - Волгоград.

Как сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области, на трассе вблизи села Луганское в четверг утром произошло ДТП с участием нефтевоза КамАЗа и автомобиля Toyota Land Cruiser. В результате дорожно-транспортного происшествия нефтевоз опрокинулся, топливо разлилось на дорогу.

В легковом автомобиле в момент ДТП находилось четыре человека, среди них мальчик 12 лет. Как рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД, ребенок с травмами был госпитализирован, остальные участники ДТП не пострадали.

Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий аварии и сбору разлившегося топлива.